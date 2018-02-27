Бюджетное возмещение НДС "Кернел" уже превысило годовые дотации "МХП"

ukru
В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
18:32 • 59864 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 72219 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 75090 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 106276 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 100077 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 104369 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 111369 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117061 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 122755 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 134258 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
"Катал" военного на капоте в Днепре: правоохранители решают вопрос о правовой квалификации

"Катал" военного на капоте в Днепре: правоохранители решают вопрос о правовой квалификации

10 марта, 15:11 • 40932 просмотра
Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

10 марта, 15:34 • 56100 просмотра
Глава АРМА Дума после конфликта с антикоррупционерами пытается вернуть доверие новым меморандумом

Глава АРМА Дума после конфликта с антикоррупционерами пытается вернуть доверие новым меморандумом

10 марта, 16:00 • 86203 просмотра
Когда в Киеве отключат отопление? Власти рассказали о важных факторах

Когда в Киеве отключат отопление? Власти рассказали о важных факторах

10 марта, 16:21 • 34470 просмотра
Вице-президент США рассказал, почему американцы не могут купить дом

Вице-президент США рассказал, почему американцы не могут купить дом

20:15 • 22891 просмотра
публикации
Глава АРМА Дума после конфликта с антикоррупционерами пытается вернуть доверие новым меморандумом

Глава АРМА Дума после конфликта с антикоррупционерами пытается вернуть доверие новым меморандумом

10 марта, 16:00 • 86203 просмотра
Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

10 марта, 15:15 • 106279 просмотра
14 "здоровых" продуктов, которые могут навредить вашему здоровью

14 "здоровых" продуктов, которые могут навредить вашему здоровью

10 марта, 09:54 • 118927 просмотра
АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

7 марта, 15:14 • 186293 просмотра
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
Эксклюзив

7 марта, 08:52 • 219633 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

10 марта, 15:34 • 56100 просмотра
Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

10 марта, 10:58 • 101054 просмотра
Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

10 марта, 10:01 • 102833 просмотра
Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

10 марта, 08:24 • 108933 просмотра
Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

7 марта, 19:45 • 196555 просмотра
Актуальное
Бюджетное возмещение НДС "Кернел" уже превысило годовые дотации "МХП"

Бюджетное возмещение НДС "Кернел" уже превысило годовые дотации "МХП"

Киев  •  УНН

 • 10906 просмотра

КИЕВ. 27 февраля. УНН Наибольший производитель подсолнечного масла "Кернел" за первые два месяца 2018 года получил из бюджета страны более 1 млрд 600 тыс. грн возмещения НДС. Об этом свидетельствуют данные Государственной казначейской службы, передает УНН.

В январе компания А.Веревского и В.Хомутынника получила 931,5 млн грн, а в феврале — 674,5 млн грн государственных средств. Для сравнения: эта сумма на 200 тыс. грн больше, чем все дотации “Мироновского хлебопродукта” за весь 2017 (1,4 млрд грн).

Если говорить о годовых преференции “Кернел” и “МХП”, то компания А.Веревского и В.Хомутынника получила в прошлом году в два раза больше, чем компания Ю.Косюка.

При этом обе компании считаются рентабельными. Согласно годовому финансовому отчету компании “Кернел”, его доходность составляет 1,4 млрд долл. США, или примерно 4,5 млрд грн. Фактически можно говорить о том, что всю прибыль “Кернел” составляют деньги налогоплательщиков, которые впоследствии выплачиваются акционерам в виде дивидендов.

В то же время малые и средние предприятия ограничены в доступе к государственной поддержке — отметил народный депутат от “Батькивщины” Вадим Ивченко.

“Я выступаю за то, чтобы доступ к дотациям прежде всего получили малые и средние производители, которые пытаются выйти на рынок и претендуют на ведение своего бизнеса в легальном поле”, — отметил он.

Ведь сегодня актуальна проблема так называемой “серой зоны” в агропромышленном комплексе, добавил В.Ивченко.

“В контексте последнего вопроса мы должны понимать, что с 7,6 млрд „Кернела“, фактически 30% средств — это средства, которые они получили дополнительно за то, что купили продукцию у тех фермеров, которые работают в „серой“ зоне.

Фактически у тех, кто не платит налоги в местные бюджеты, кто игнорирует земельные налоги. Этакие единоличники, или те, кто использует земли, которые сегодня не распределены, которые нельзя использовать в легальном поле.

Такие фермеры продают свою продукцию за наличные соответствующим аграрным холдингам, в том числе компании „Кернел“. А „Кернел“ и другие, в свою очередь, показывают больше урожайности на своих полях за счет „левого“ зерна, за счет чего и возмещают миллиардное НДС”, — рассказал нардеп.

Ранее СМИ сообщали, что фискалы разоблачили масштабную схему махинаций с НДС при участии компании “Кернел”.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Экономика

Обратиться по вопросам размещения рекламы