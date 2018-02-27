Бюджетное возмещение НДС "Кернел" уже превысило годовые дотации "МХП"

В январе компания А.Веревского и В.Хомутынника получила 931,5 млн грн, а в феврале — 674,5 млн грн государственных средств. Для сравнения: эта сумма на 200 тыс. грн больше, чем все дотации “Мироновского хлебопродукта” за весь 2017 (1,4 млрд грн).

Если говорить о годовых преференции “Кернел” и “МХП”, то компания А.Веревского и В.Хомутынника получила в прошлом году в два раза больше, чем компания Ю.Косюка.

При этом обе компании считаются рентабельными. Согласно годовому финансовому отчету компании “Кернел”, его доходность составляет 1,4 млрд долл. США, или примерно 4,5 млрд грн. Фактически можно говорить о том, что всю прибыль “Кернел” составляют деньги налогоплательщиков, которые впоследствии выплачиваются акционерам в виде дивидендов.

В то же время малые и средние предприятия ограничены в доступе к государственной поддержке — отметил народный депутат от “Батькивщины” Вадим Ивченко.

“Я выступаю за то, чтобы доступ к дотациям прежде всего получили малые и средние производители, которые пытаются выйти на рынок и претендуют на ведение своего бизнеса в легальном поле”, — отметил он.

Ведь сегодня актуальна проблема так называемой “серой зоны” в агропромышленном комплексе, добавил В.Ивченко.

“В контексте последнего вопроса мы должны понимать, что с 7,6 млрд „Кернела“, фактически 30% средств — это средства, которые они получили дополнительно за то, что купили продукцию у тех фермеров, которые работают в „серой“ зоне.

Фактически у тех, кто не платит налоги в местные бюджеты, кто игнорирует земельные налоги. Этакие единоличники, или те, кто использует земли, которые сегодня не распределены, которые нельзя использовать в легальном поле.

Такие фермеры продают свою продукцию за наличные соответствующим аграрным холдингам, в том числе компании „Кернел“. А „Кернел“ и другие, в свою очередь, показывают больше урожайности на своих полях за счет „левого“ зерна, за счет чего и возмещают миллиардное НДС”, — рассказал нардеп.

Ранее СМИ сообщали, что фискалы разоблачили масштабную схему махинаций с НДС при участии компании “Кернел”.