Бюджет за восемь месяцев недополучил 2,8% доходов

В то же время в январе-августе 2020 года доходы Государственного бюджета были выше по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года на 16,83 млрд грн, или на 2,5%.

По данным Госказначейства, доходы Государственного бюджета в августе текущего года достигли 100,17 млрд грн, что на 13,2 млрд грн, или на 15,2% выше планового показателя на этот период.

В августе этого года доходы Госбюджета выросли на 12,51 млрд грн, или на 14,3% против аналогичного месяца 2019 года.

Напомним, ранее Счетная палата оценила потери бюджета из-за недостатков прогноза курса гривны.