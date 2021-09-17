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Бюджет-2022, закон про кредиты аграриям и единая электронная система для судов: планы Рады на следующую неделю

Бюджет-2022, закон про кредиты аграриям и единая электронная система для судов: планы Рады на следующую неделю

Киев  •  УНН

 • 14845 просмотра

КИЕВ. 17 сентября. УНН. Верховная Рада Украины на следующей пленарной неделе рассмотрит законопроекты, в частности про кредиты аграриям № 3205-1, про внедрение единой электронной системы для судов. Также состоится презентация Бюджета-2022. Об этом в своем Телеграмм-канале сообщил народный депутат Ярослав Железняк, передает УНН.

Цитата

“Сегодня оборонный комитет рекомендовал в целом антиолигархический закон президента № 5599. А налоговый ещё в процессе, но утвердит № 5600. В опубликованной повестке их ещё нет, но уверен, увидим их в зале после бюджета. Или на внеочередном. Во вторник стоит презентация бюджета-2022 № 6000”, — написал Железняк.

Детали

Кроме того, по его словам на этой же неделе рассмотрят законопроект № 6052 с изменениями в бюджет текущего года.

“Тот самый, который выделяет до конца года каждому получателю субсидий по 4137 грн, а каждому мажоритарщику из 250 округов — по 16 млн”, — отметил Железняк.

Железняк сообщил, что будет много вопросов по урегулированию труда (но не новый трудовой кодекс), в том числе № 5388 о дерегуляции трудовых отношений, уменьшение кадровой документации и упрощение приема на работу.

“Закон про кредиты аграриям № 3205-1, под который подвязан транш Мирового Банка на около 350 млн дол. Распределение 5% розничного акциза на табак сразу в местные бюджеты № 5719. Внедрение единой электронной системы для судов № 5433”, — написал Железняк.

Он сообщил также, что рассмотрят:
• закон про почту № 3821 (2 чт)
• закон про риэлторов № 3618
• закон про риэлторов № 3618

“Кочующие из повестки в повестку посылки из-за границы до 150 евро без ПДВ и таможенного сбора № 4278, № 4279 (второе чтение) без табачных правок и аграрные расписки № 2805-д”, — добавил Железняк.

Дополнение

Глава фракции “Слуга народа” Давид Арахамия рассказал, что “налоговый” законопроект № 5600 могут вынести на рассмотрение в ВР в четверг 23 сентября.

Заместитель председателя парламентской фракции “Слуга народа” Евгения Кравчук сообщила, что на следующем заседании фракции “Слуга народа” депутаты обсудят важнейшие законопроекты — так называемый ресурсный № 5600 и № 5599 об олигархах.

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