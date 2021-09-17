Бюджет-2022, закон про кредити аграріям і єдина електронна система для судів: плани Ради на наступний тиждень
Київ • УНН
КИЇВ. 17 вересня. УНН. Верховна Рада України на наступному пленарному тижні розгляне законопроекти, зокрема про кредити аграріям № 3205-1, про впровадження єдиної електронної системи для судів. Також відбудеться презентація Бюджету-2022. Про це в своєму Телеграм-каналі повідомив народний депутат Ярослав Железняк, передає УНН.
Цитата
"Сьогодні оборонний комітет рекомендував в цілому антиолігархічний закон президента № 5599. А податковий ще в процесі, але затвердить № 5600. В опублікованому порядку їх ще немає, але впевнений, побачимо їх в залі після бюджету. Або на позачерговому. У вівторок стоїть презентація Бюджету-2022 № 6000", - написав Железняк.
Деталі
Крім того, за його словами на цьому ж тижні розглянуть законопроект № 6052 зі змінами до бюджету поточного року.
"Той самий, який виділяє до кінця року кожному одержувачу субсидій по 4137 грн, а кожному мажоритарнику з 250 округів - по 16 млн", - зазначив Железняк.
Железняк повідомив, що буде багато питань по врегулюванню праці (але не новий трудовий кодекс), в тому числі № 5388 про дерегуляцію трудових відносин, зменшення кадрової документації та спрощення прийому на роботу.
"Закон про кредити аграріям № 3205-1, під який підв'язано транш Світового Банку на близько 350 млн дол. Розподіл 5% роздрібного акцизу на тютюн відразу до місцевих бюджетів № 5719. Впровадження єдиної електронної системи для судів № 5433", - написав Железняк.
Він повідомив також, що розглянуть:
• закон про пошту № 3821 (2 чт)
• закон про ріелторів № 3618
• закон про ріелторів № 3618
"Кочують з порядку до порядку посилки з-за кордону до 150 євро без ПДВ і митного збору № 4278, № 4279 (друге читання) без тютюнових правок і аграрні розписки № 2805-д", - додав Железняк.
Доповнення
Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія розповів, що "податковий" законопроект № 5600 можуть винести на розгляд в ВР в четвер 23 вересня.
Заступник голови парламентської фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук повідомила, що на наступному засіданні фракції "Слуга народу" депутати обговорять найважливіші законопроекти - так званий ресурсний № 5600 і № 5599 про олігархів.