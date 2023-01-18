"Был абсолютно на своем месте": Подоляк о смерти Монастырского

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“На мой взгляд, Денис Анатольевич был абсолютно на своем месте. Это человек нового поколения, очень эффективный. У нас с точки зрения криминогенной ситуации и в социальных отношениях, несмотря на войну, всё было в очень большом порядке, потому что эффективно работала система МВД, которую возглавлял Монастырский. Мы должны отдать дань уважения людям, которые построили эффективную менеджерскую функцию, и они ее выполняли”, — рассказал Подоляк.

Он отметил, что Монастырский формировал наиболее мотивированные подразделения, бригады МВД из работников Нацполиции, Нацгвардии, которые шли и закрывали определённые потребности на наиболее тяжёлых направлениях во время вторжения на востоке и на юге Украины.

Напомним

Сегодня, 18 января, в Броварах разбился вертолет в котором летели представители МВД Украины, в частности, министр внутренних дел Монастырский, первый заместитель министра Енин и государственный секретарь Лубкович. Все, кто находился на борту — погибли: 3 члена экипажа и 9 дипломатов.