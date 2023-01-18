"Був абсолютно на своєму місці": Подоляк про смерть Монастирського

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“На мій погляд, Денис Анатолійович був абсолютно на своєму місці. Це людина нової генерації, дуже ефективна. У нас із точки зору криміногенної ситуації і в соціальних відносинах, попри війну, все було в дуже великому порядку, тому що ефективно працювала система МВС, яку очолював пан Монастирський. Ми маємо віддати шану людям, які побудували ефективну менеджерську функцію, і вони її виконували”, — розповів Подоляк.

Він зазначив, що Монастирський формував найбільш вмотивовані підрозділи, бригади МВС із працівників Нацполіції, Нацгвардії, які йшли і закривали певні потреби на найбільш тяжких напрямках під час вторгнення на сході та на півдні України.

Нагадаємо

Сьогодні, 18 січня, у Броварах розбився гелікоптер у якому летіли представники МВС України, зокрема, міністр внутрішніх справ Монастирський, перший заступник міністра Єнін та державний секретар Лубкович. Всі, хто перебував на борту — загинули: 3 члени екіпажу та 9 дипломатів.