"Був абсолютно на своєму місці": Подоляк про смерть Монастирського
Київ • УНН
КИЇВ. 19 січня. УНН. "Людина, яка була нас своєму місті та дуже ефективна", — такими слова описує Дениса Монастирського радник керівника Офісу Президента України Михайло Подоляк в ефірі національного марафону "Єдині Новини", передає УНН.
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“На мій погляд, Денис Анатолійович був абсолютно на своєму місці. Це людина нової генерації, дуже ефективна. У нас із точки зору криміногенної ситуації і в соціальних відносинах, попри війну, все було в дуже великому порядку, тому що ефективно працювала система МВС, яку очолював пан Монастирський. Ми маємо віддати шану людям, які побудували ефективну менеджерську функцію, і вони її виконували”, — розповів Подоляк.
Він зазначив, що Монастирський формував найбільш вмотивовані підрозділи, бригади МВС із працівників Нацполіції, Нацгвардії, які йшли і закривали певні потреби на найбільш тяжких напрямках під час вторгнення на сході та на півдні України.
Нагадаємо
Сьогодні, 18 січня, у Броварах розбився гелікоптер у якому летіли представники МВС України, зокрема, міністр внутрішніх справ Монастирський, перший заступник міністра Єнін та державний секретар Лубкович. Всі, хто перебував на борту — загинули: 3 члени екіпажу та 9 дипломатів.