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Трамп приказал приостановить всю военную помощь Украине - американские СМИ
01:40 • 21283 просмотра

Трамп приказал приостановить всю военную помощь Украине - американские СМИ

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 80173 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 101156 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 117291 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
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Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

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Актуальное
Буславец сообщила о завершении подготовки к "зеленым" аукционам

Буславец сообщила о завершении подготовки к "зеленым" аукционам

Киев  •  УНН

 • 10618 просмотра

КИЕВ. 1 декабря. УНН. Подготовка к проведению "зеленых" аукционов в 2021 году на завершающем этапе. Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики, передает УНН.

Вопрос проведения "зеленых" аукционов обсудили на днях в Минэнерго, в ходе согласительного совещания, которое проводила первая заместительница министра энергетики Ольга Буславец.

Участие в мероприятии приняли НЭК "Укрэнерго", ГП "Гарантированный покупатель" и Государственное агентство по энергоэффективности и энергосбережения Украины.

"На совещании обсуждены и согласованы предложения по объемам и параметрам годовой квоты поддержки, графика проведения аукционов на 2021 год, а также - индикативных прогнозных показателей годовых квот поддержки на 2022-2025 годы. Предложения учитывают, в частности, фактическое состояние реализации объектов возобновляемой энергетики, планы развития отрасли в соответствии с Энергетической стратегией Украины до 2035 года и техническую способность энергосистемы Украины к интеграции новых мощностей по ВИЭ", - рассказали в Минэнерго, добавляя, что правительственный проект решения по всем показателям планируется представить инвесторам в области ВИЭ на расширенной встрече, которая запланирована на 3 декабря.

Напомним, ранее Буславец согласовала меморандум с инвесторами в "зеленую" энергетику и снизила тарифы на "зеленую" электроэнергию.

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