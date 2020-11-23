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Буславець відзвітувала за свої 7 місяців на посаді очільниці Міненерго

Буславець відзвітувала за свої 7 місяців на посаді очільниці Міненерго

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 листопада. УНН. Міністерство енергетики опублікувало звіт про свою діяльність за останні 7 місяців під керівництвом Ольги Буславець, передає УНН

Повідомляється, що за цей час Буславець вирішила низку кризових ситуацій та розпочала роботу над стратегічними реформами енергосектору.

Так, міністерство погасило заборгованість із зарплат перед гірниками державних шахт. І сприяло виділенню додаткових 1,4 млрд грн на зарплати гірникам до кінця року. Крім того, Міненерго налагодило збут вітчизняного вугілля. Врегулювало фінансові проблеми гірників шахти "Надія", які отримали 51 млн грн із бюджету.

Також Буславець знайшла компроміс із інвесторами "зеленої" енергетики, уклавши з ними меморандум про порозуміння, і врешті - знизивши "зелені тарифи".

"Економія для споживачів – близько 6 млрд грн щороку або 2 млрд євро до 2030 року. Знижено "зелені тарифи": 15% - СЕС, 7,5% - ВЕС. 100% оплата за зелену електроенергію у серпні-вересні", - уточнили у Міненерго.

Крім того, завдяки зусиллям міністерства ДП "Гарантований покупець" може вільно продавати зелену електроенергію на аукціонах, а НАЕК "Енергоатом" може продавати близько 40% електроенергії за двосторонніми договорами.

Міненерго також стабілізувало фінансовий стан "Енергоатому" та "Укргідроенерго".

"Погашено понад 1,5 млрд грн заборгованості попередніх періодів, нові борги не формуються", - повідомили у міністерстві.

Зусиллями міністерства і зокрема Буславець було розроблено Концепцію реформування вугільної галузі, яка, серед іншого, передбачає:

▪️ обов’язкову реконверсію вугільних регіонів,
▪️ посилення соціального захисту гірників,
▪️ ефективне використання коштів держпідтримки,
▪️ розподіл шахт на три категорії: ресурсна база Центренерго, шахти подвійного призначення, шахти з шансом на "друге" життя.

Окрім того, Міненерго розробило низку важливих енергетичних ініціатив. Мова зокрема про: базовий законопроект "Про енергетичну ефективність", підготовку нового "Національного плану дій з енергоефективності на період до 2030 року", розробку низки законопроектів у сфері енергоефективності.

Повний звіт Міненерго доступний за посиланням.

Нагадаємо, 20 листопада на позачерговому засіданні Уряду прийнято рішення про визнання таким, що втратило чинність розпорядження Кабінету Міністрів України №604 про тимчасове покладення виконання обов’язків міністра енергетики на Ольгу Буславець. Вона зайняла посаду першого заступника міністра енергетики.

Водночас, тимчасове виконання обов’язків міністра енергетики покладено на Юрія Бойка, який до цього працював заступником міністра. На цій посаді він може перебувати не більше 30 днів, згідно із новим законом.

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