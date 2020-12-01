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Буславець повідомила про завершення підготовки до "зелених" аукціонів

Буславець повідомила про завершення підготовки до "зелених" аукціонів

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 грудня. УНН. Підготовка до проведення "зелених" аукціонів у 2021 році на завершальному етапі. Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики, передає УНН.

Питання проведення "зелених" аукціонів обговорили днями у Міненерго, в ході узгоджувальної наради, яку проводила перша заступниця міністра енергетики Ольга Буславець.

Участь у заході взяли НЕК "Укренерго", ДП "Гарантований покупець" та Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження України.

"На нараді обговорено та узгоджено пропозиції щодо обсягів та параметрів річної квоти підтримки, графіку проведення аукціонів на 2021 рік, а також - індикативних прогнозних показників річних квот підтримки на 2022-2025 роки. Пропозиції враховують, зокрема, фактичний стан реалізації об’єктів відновлюваної енергетики, плани розвитку галузі відповідно до Енергетичної стратегії України до 2035 року та технічну спроможність енергосистеми України до інтеграції нових потужностей з ВДЕ", - розповіли у Міненерго, додаючи, що урядовий проект рішення з усіма показниками планується представити інвесторам у галузі ВДЕ на розширеній зустрічі, яка запланована на 3 грудня.

Нагадаємо, раніше Буславець узгодила меморандум з інвесторами у "зелену" енергетику та знизила тарифи на "зелену" електроенергію.

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