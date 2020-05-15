Буславець: энергетическая отрасль Украины имеет дефицит в 50 млрд гривен
Киев • УНН
КИЕВ. 16 мая. УНН. Энергетическая отрасль Украины имеет дефицит в 50 млрд гривен, 16 из которых - угольная отрасль. Об этом рассказала исполняющая обязанности министра энергетики и защиты окружающей среды Ольга Буславець в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера", передает УНН.
“На сегодня энергетическая отрасль испытывает дефицит 50 млрд гривен, из них угольная отрасль испытывает дефицит 16 млрд гривен”, — сказала Буславець.
Буславець добавила, что компания “Энергоатом” за первый квартал 2020 достигла уровня убытков в 15 млн гривен за счет задолженностей за электроэнергию.
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Она добавила, что за последние 8 месяцев принимались решения, негативно повлиять на состояние энергетики.
Ранее стало известно, что Минекоенерго планирует возвращение на работу 25 тыс. шахтеров благодаря антикризисным мерам.