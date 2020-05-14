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Шмигаль обговорив подальшу співпрацю з виробниками відновлювальної енергетики

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 травня. УНН. Прем’єр-міністр Денис Шмигаль та тимчасово виконуюча обовязки Міністра енергетики та захисту довкілля Ольги Буславець із представниками компаній, що працюють у сфері відновлювальної енергетики, обговорили проект Меморандуму про взаєморозуміння щодо врегулювання проблемних питань у сфері відновлювальної енергетики в Україні. Про це УНН повідомляє з посиланням на Урядовий портал.

Шмигаль обговорив подальшу співпрацю з виробниками відновлювальної енергетики

Так зазначається, що це вже друга зустріч. У процесі обговорення вдалося максимально зблизити позиції Уряду, Міністерства енергетики та захисту довкілля та виробників ВДЕ.

Також Шмигаль зауважив, що чиста енергія в Україні має рости, розвиватися та поступово переходити до ринкових умов. Але сьогодні, в період кризи в енергетичній сфері, країна не може собі дозволити мати найдорожчу зелену енергію в Європі.

"Питання в ціні. Ми не можемо в країні, де такий рівень бідності, мати найдорожчу в Європі зелену енергію. Ми всі в одному човні. Не може бути такого, що країна втрачає, бюджет втрачає, а ми платимо підвищену ціну за зелену енергетику. Ми не хочемо обмежувати інвестиції, ми хочемо розуміти вартість цієї енергії. Це відповідально перед країною", – зауважив Шмигаль.

За результатами зустрічі сторони дійшли згоди про доопрацювання Меморандуму Міністерством енергетики та захисту довкілля у найкоротші строки.

"Вже в понеділок, 18 травня, планується провести підсумкову зустріч і обговорення фінальної версії документа", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в уряді вже підготовлено фінальний меморандум з інвесторами про відновлювальну енергетику.

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