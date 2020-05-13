Мінекоенерго: ми вийшли на фінальну пряму у перемовинах з інвесторами щодо відновлюваної енергетики
Київ • УНН
КИЇВ. 13 травня. УНН. В уряді вже підготовлено фінальний меморандум з інвесторами про відновлювану енергетику. Про це заявила в.о. міністра енергетики та захисту довкілля Ольга Буславець на брифінгу за підсумками засідання уряду, передає кореспондент УНН.
"Ми сьогодні вже на фінальній прямій по перемовинам (з інвесторами щодо відновлюваних джерел енергії – ред.), тому що ці перемовини тривають останні 8 місяців - вони надто затягнулись", - сказала в.о. міністра.
З її слів, це погано як для енергосистеми, що додатково погіршило ситуацію як технічну так і економічну, тому що "за цей період було введено в експлуатацію нових потужностей, еквівалентних двом атомним блокам".
"Тому ми розуміємо, що необхідно знижувати "зелений тариф", і ми робимо все, щоб досягнути добровільної згоди інвесторів і підготували вже рамковий меморандум, в якому будуть зазначені відповідні зниження "зеленого тарифу", фінансову відповідальність за небаланс, ще деякі інструменти, реструктуризацію боргів перед відновлювальними джерелами енергії", - зазначила Буславець.
Вона додала, що на завтра планується нарада під головуванням прем’єр-міністра з цього питання.
Як повідомлялося в УНН, на думку в.о. міністра, енергетична галузь в Україні наразі фінансово, паливно і економічно повністю розбалансована.