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Мінекоенерго: ми вийшли на фінальну пряму у перемовинах з інвесторами щодо відновлюваної енергетики

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 травня. УНН. В уряді вже підготовлено фінальний меморандум з інвесторами про відновлювану енергетику. Про це заявила в.о. міністра енергетики та захисту довкілля Ольга Буславець на брифінгу за підсумками засідання уряду, передає кореспондент УНН.

Мінекоенерго: ми вийшли на фінальну пряму у перемовинах з інвесторами щодо відновлюваної енергетики

"Ми сьогодні вже на фінальній прямій по перемовинам (з інвесторами щодо відновлюваних джерел енергії – ред.), тому що ці перемовини тривають останні 8 місяців - вони надто затягнулись", - сказала в.о. міністра.

З її слів, це погано як для енергосистеми, що додатково погіршило ситуацію як технічну так і економічну, тому що "за цей період було введено в експлуатацію нових потужностей, еквівалентних двом атомним блокам".

"Тому ми розуміємо, що необхідно знижувати "зелений тариф", і ми робимо все, щоб досягнути добровільної згоди інвесторів і підготували вже рамковий меморандум, в якому будуть зазначені відповідні зниження "зеленого тарифу", фінансову відповідальність за небаланс, ще деякі інструменти, реструктуризацію боргів перед відновлювальними джерелами енергії", - зазначила Буславець.

Вона додала, що на завтра планується нарада під головуванням прем’єр-міністра з цього питання.

Як повідомлялося в УНН, на думку в.о. міністра, енергетична галузь в Україні наразі фінансово, паливно і економічно повністю розбалансована.

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