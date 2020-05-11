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Буславець розповіла про причини кризи в енергетиці

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 травня. УНН. Енергетична галузь в Україні наразі фінансово, паливно і економічно повністю розбалансована, і для стабілізації ситуації в енергетиці Мінекоенерго представило план з 20 антикризових заходів. Про це заявила в.о. міністра енергетики та захисту довкілля Ольга Буславець, перечисливши передумови нинішньої кризи, передає УНН з посиланням на пресслужбу Мінекоенерго.

Буславець розповіла про причини кризи в енергетиці

"Українська енергетика сьогодні переживає одну з найбільших криз, які були у нас в Україні за всю історію. В чому це проявляється? У нас на сьогодні енергетична галузь фінансово, паливно і економічно повністю розбалансована. Термінове вирішення системних проблем є питанням національної безпеки. Можу сказати, що простих рішень не буде, на жаль", - зауважила вона в ефірі одного з телеканалів, коментуючи нинішню кризу в енергетиці, її причини та наслідки.

На уточнювальне запитання, чи є ця криза результатом якихось специфічних українських проблем чи того, що наразі відбувається у всьому світі, Буславець зауважила: "На жаль, наклалася і наша українська специфіка, і економічна криза, і пандемія, яку переживає на сьогодні весь світ".

"Про що йде мова: з 1 липня 2019 року в нашій країні розпочала роботу нова модель ринку електричної енергії. І в перші місяці все було нормально: були вжиті заходи, щоб не відбулося різкого підвищення цін на електричну енергію для споживачів. Були встановлені так звані прайскепи – тобто обмеження на ринку електричної енергії, які були розраховані національним регулятором... Але, на жаль, з вересня минулого року розпочалися деякі адміністративні втручання в цей ринок", - розповіла в.о. міністра.

З її слів, "втручалися і через зміни в закони, і через постанови Кабінету міністрів, і через постанови нашого регулятора". "Встановлювалися так звані обмеження на ці прайскепи. Прайскепи – це обмеження ціни на ринку електричної енергії для того, щоб запобігти значному зростанню ціни на електричну енергію для кінцевого споживача внаслідок відкриття нового ринку", - пояснила Буславець.

"Після цих втручань відбулося спотворення ціноутворення на ринку - штучне зниження ціни на електричної енергії до рівня, нижчого за собівартість її виробництва. Крім того, з вересня минулого року був відкритий імпорт електроенергії з Білорусі і Росії за двосторонніми договорами, що призвело до того, шо наша вугільна промисловість втратила ринок збуту своєї продукції", - вела далі посадовиця, додавши, що "нам це коштувало незатребуваних 1,5 млн тонн вітчизняного вугілля, нам це коштувало 5 млрд гривень".

З її слів, перед енергокомпаніями при цьому накопичились значні борги.

Щодо того, як виходити з кризи, Буславець зауважила: "У нас вже працює більше тижня Антикризовий штаб при Кабінеті міністрів, який очолює Прем’єр-міністр Денис Шимгаль. Ми провели вже перше засідання, на якому Мінекоенерго представило план антикризових заходів. Він складається з 20 заходів, які спрямовані на стабілізацію ситуацію в енергетиці".

Нагадаємо, українців запевнили, що скорочення профіциту виробництва електроенергії не вплине на її ціну.

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