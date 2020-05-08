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Правоохоронці мають розслідувати доведення енергетичної галузі до банкрутства - Буславець

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 травня. УНН. В.о. міністра енергетики Ольга Буславець закликала Державне бюро розслідувань (ДБР) та інші правоохоронні органи розслідувати діяльність або бездіяльність посадових осіб, які довели енергетичну галузь до фактичного банкрутства. Про це вона заявила під час селекторної наради щодо виконання рішень Антикризового штабу, передає УНН.

Правоохоронці мають розслідувати доведення енергетичної галузі до банкрутства - Буславець

Вона привітала інтерес депутатів та бажання правоохоронних органів розібратися в функціонуванні енергетичних ринків, зазначивши, що сьогодні галузь переживає найскладнішу кризу за 20 років.

Буславець наголосила на наявності багатомільярдних боргів на ринку електроенергії, сформованих в остані 8 місяців. "НЕК "Укренерго" заборгувала ДП "Гарантований Покупець" 13 млрд грн. "Гарантований покупець" – "Енергоатому" 5 млрд грн. 12 млрд грн не отримали виробники з ВДЕ. Споживачі завинили 5 млрд грн НЕК "Укренерго". 700 млн грн – це борги перед "Укргідроенерго". ТЕС отримало 3 млрд грн збитків", - заявила в.о. міністра, додавши, що саме на вирішення цих проблем спрямовані антикризові заходи, підтримані Прем'єр-міністром у межах роботи Антикризового енергетичного штабу.

Нагадаємо, 28 квітня Міністерство енергетики та захисту навколишнього середовища України затвердило новий Прогнозний енергетичний баланс України на 2020 рік, який передбачає заходи для забезпечення стабільної роботи енергетичної галузі.

Також Буславець гарантувала всіляку підтримку правоохоронним органам у розслідувані ситуації, що виникла в енергетиці.

Нагадаємо, Державне бюро розслідувань (ДБР) розпочало досудове розслідування за фактом можливих неправомірних дій посадових осіб Міністерства енергетики та захисту навколишнього середовища України, які пов'язані з зниженням потужності енергоблоків атомних електростанцій.

Раніше в.о. міністра Буславець повідомила, що для виведення енергетики з кризи Мінекоенерго пропонує низку антикризових заходів, серед яких – меморандум з інвесторами про зниження "зеленого тарифу", зупинка будівництва нових сонячних і вітрових генеруючих потужностей по системі "зеленого" тарифу і перехід на конкурентну систему підтримки (аукціони), реформа ПСО.

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