Правоохранители должны расследовать доведение энергетической отрасли до банкротства – Буславец

$41.340.00
45.850.00
ukru
Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время
5 апреля, 18:50 • 15507 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 08:12 • 81770 просмотра

Иностранные партнеры Украины отреагировали на жестокий удар рф по мирным людям в Кривом Роге

4 апреля, 18:51 • 111017 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 182648 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 185951 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 392885 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 227010 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Эксклюзив
4 апреля, 06:27 • 502382 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление

4 апреля, 05:56 • 349653 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

3 апреля, 19:36 • 230764 просмотра

НАБУгейт. Адвокаты обвиняют НАБУ в прослушивании, НАБУ — в “сборе постановлений”: кто нарушил закон

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+2°
3.1м/с
78%
Популярные новости

Jaguar Land Rover приостанавливает поставки в США из-за пошлин Трампа

5 апреля, 17:33 • 11956 просмотра

В Кривом Роге уже 74 пострадавших от атаки рф, в больницах взрослые и дети

5 апреля, 17:45 • 11388 просмотра

В Херсонской области оккупантам запретили мобильные телефоны из-за больших потерь - "Атеш"

5 апреля, 18:04 • 10450 просмотра

Все украинские города и села объединились в поддержку Кривого Рога, проявляя солидарность - Зеленский

5 апреля, 18:06 • 10671 просмотра

16-летняя украинка Таисия Онофрийчук завоевала золото на Кубке мира по художественной гимнастике

5 апреля, 18:16 • 9888 просмотра
публикации

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 144747 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 132728 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 220823 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 392888 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 502383 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Элон Маск

Кирилл Буданов

Тони Радакин

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Великобритания

Кривой Рог

Германия

Реклама
УНН Lite

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 18:50 • 15509 просмотра

Украинка Андриана Пущак примет участие в конкурсе красоты в Лас-Вегасе

5 апреля, 12:14 • 39265 просмотра

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 38868 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 46364 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 76506 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Телеграмма

Вашингтон Пост

Шахед-136

Фокс Ньюс

Правоохранители должны расследовать доведение энергетической отрасли до банкротства – Буславец

Киев • УНН

 • 14451 просмотра

КИЕВ. 8 мая. УНН. И.о. министра энергетики Ольга Буславец призвала Государственное бюро расследований (ГБР) и другие правоохранительные органы расследовать деятельность или бездействие должностных лиц, которые довели энергетическую отрасль до фактического банкротства. Об этом она заявила во время селекторного совещания по выполнению решений Антикризисного штаба, передает УНН.

Правоохранители должны расследовать доведение энергетической отрасли до банкротства – Буславец

Она приветствовала интерес депутатов и желание правоохранительных органов разобраться в функционировании энергетических рынков, подчеркнув, что сегодня отрасль переживает самый сложный кризис за 20 лет.

Буславець отметила наличие многомиллиардных долгов на рынке электроэнергии, сложившихся за последние 8 месяцев. "НЭК "Укрэнерго" задолжала ГП "Гарантированный Покупатель" 13 млрд грн. "Гарантированный покупатель" – "Энергоатому" 5 млрд грн. 12 млрд грн не получили производители из ВИЭ. Потребители задолжали 5 млрд грн НЭК "Укрэнерго". 700 млн грн – это долги перед "Укргидроэнерго". ТЭС получило 3 млрд грн убытков", - заявила и.о. министра, добавив, что именно на решение этих проблем направлены антикризисные меры, которые поддержаны Премьер-министром в рамках работы Антикризисного энергетического штаба.

Напомним, 28 апреля Министерство энергетики и защиты окружающей среды Украины утвердило новый прогнозный энергетический баланс Украины на 2020 год, который предусматривает меры для обеспечения стабильной работы энергетической отрасли.

Также Буславец гарантировала всяческую поддержку правоохранительным органам в расследовании ситуации, сложившейся в энергетике.

Напомним, Государственное бюро расследований (ГБР) начало досудебное расследование по факту возможных неправомерных действий должностных лиц Министерства энергетики и защиты окружающей среды Украины, связанных со снижением мощности энергоблоков атомных электростанций.

Ранее и.о. министра Буславець сообщила, что для вывода энергетики из кризиса Минэкоэнерго предлагает ряд антикризисных мер, среди которых – меморандум с инвесторами о снижении "зеленого тарифа", остановка строительства новых солнечных и ветровых генерирующих мощностей по системе "зеленого" тарифа и переход на конкурентную систему поддержки ( аукционы), реформа ПСО.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Экономика
Brent
$66.30
Bitcoin
$83,427.80
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,811.84