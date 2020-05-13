Минэкоэнерго: мы вышли на финальную прямую в переговорах с инвесторами по возобновляемой энергетике

"Мы сегодня уже на финальной прямой в переговорах (с инвесторами относительно возобновляемых источников энергии - ред.), потому что эти переговоры идут последние 8 месяцев - они слишком затянулись", - сказала и.о. министра.

По ее словам, это плохо как для энергосистемы, что дополнительно ухудшило ситуацию как техническую так и экономическую, потому что "за этот период было введено в эксплуатацию новых мощностей, эквивалентных двум атомным блокам".

"Поэтому мы понимаем, что необходимо снижать "зеленый тариф", и мы делаем все, чтобы достичь добровольного согласия инвесторов и подготовили уже рамочный меморандум, в котором будут указаны соответствующие снижение "зеленого тарифа", финансовая ответственность за небаланс, еще некоторые инструменты, реструктуризация долгов перед возобновляемыми источниками энергии", - отметила Буславец.

Она добавила, что на завтра планируется совещание под председательством премьер-министра по этому вопросу.

Как сообщалось в УНН, по мнению и.о. министра, энергетическая отрасль в Украине пока финансово, топливно и экономически полностью разбалансирована.