Минэкоэнерго: мы вышли на финальную прямую в переговорах с инвесторами по возобновляемой энергетике
Киев • УНН
КИЕВ. 13 мая. УНН. В правительстве уже подготовлен финальный меморандум с инвесторами о возобновляемой энергетике. Об этом заявила и.о. министра энергетики и защиты окружающей среды Ольга Буславец на брифинге по итогам заседания правительства, передает корреспондент УНН.
"Мы сегодня уже на финальной прямой в переговорах (с инвесторами относительно возобновляемых источников энергии - ред.), потому что эти переговоры идут последние 8 месяцев - они слишком затянулись", - сказала и.о. министра.
По ее словам, это плохо как для энергосистемы, что дополнительно ухудшило ситуацию как техническую так и экономическую, потому что "за этот период было введено в эксплуатацию новых мощностей, эквивалентных двум атомным блокам".
"Поэтому мы понимаем, что необходимо снижать "зеленый тариф", и мы делаем все, чтобы достичь добровольного согласия инвесторов и подготовили уже рамочный меморандум, в котором будут указаны соответствующие снижение "зеленого тарифа", финансовая ответственность за небаланс, еще некоторые инструменты, реструктуризация долгов перед возобновляемыми источниками энергии", - отметила Буславец.
Она добавила, что на завтра планируется совещание под председательством премьер-министра по этому вопросу.
Как сообщалось в УНН, по мнению и.о. министра, энергетическая отрасль в Украине пока финансово, топливно и экономически полностью разбалансирована.