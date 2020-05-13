Мінекоенерго планує повернення на роботу 25 тис. шахтарів завдяки антикризовим заходам

“Що ми хочемо досягнути тими антикризовими заходами, які ми напрацювали, а їх складається близько 20, вони зафіксовані протокольним рішенням, яке затверджено прем’єр-міністром по результатам засідання антикризового штабу”, — сказала Буславець.

З її слів, напередодні на засіданні відповідного комітету Ради було також підтримано це рішення.

“Які цільові завдання ми ставимо на меті, виконуючи цей антикризовий план. По-перше — це забезпечити безпечну і безперебійну роботу енергетичної системи України і всієї генерації в умовах значного зниження споживання електроенергії, який відбувається внаслідок впровадження карантинних заходів і зменшення промислового виробництва. Буде забезпечено при виконанні цих заходів і збут вугілля, 25 тисяч шахтарів які сьогодні знаходяться в простої, повернуться на робочі місця вже наприкінці травня”, — сказала в.о. міністра.

З її слів, завдяки заходам буде досягнуто добровільної угоди з інвесторами у відновлювальну енергетику щодо зменшення зеленого тарифу.

“Енергоємним споживачам буде забезпечено стабільну ціну на електроенергію, усунуте цінове спотворення на сьогоднішньому ринку електроенергії, державні генеруючі компанії будуть працювати стабільно і виконувати свої зобов’язані, будуть наповнені відповідними коштами”, — сказала Буславець.

Вона додала, що це також вирішить проблеми накопичення боргів на ринку електроенергії.

Як повідомляв УНН, на думку в.о. міністра, енергетична галузь в Україні наразі фінансово, паливно і економічно повністю розбалансована.