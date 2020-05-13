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Мінекоенерго планує повернення на роботу 25 тис. шахтарів завдяки антикризовим заходам

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 травня. УНН. Нові антикризові заходи мають забезпечити безперебійну роботу української енергосистеми, повернення шахтарів на роботу вже в травні та стабільну ціну на електроенергію. Про це заявила в.о. міністра енергетики та захисту довкілля Ольга Буславець на брифінгу за підсумками засідання уряду, передає кореспондент УНН.

Мінекоенерго планує повернення на роботу 25 тис. шахтарів завдяки антикризовим заходам

“Що ми хочемо досягнути тими антикризовими заходами, які ми напрацювали, а їх складається близько 20, вони зафіксовані протокольним рішенням, яке затверджено прем’єр-міністром по результатам засідання антикризового штабу”, — сказала Буславець.

З її слів, напередодні на засіданні відповідного комітету Ради було також підтримано це рішення.

“Які цільові завдання ми ставимо на меті, виконуючи цей антикризовий план. По-перше — це забезпечити безпечну і безперебійну роботу енергетичної системи України і всієї генерації в умовах значного зниження споживання електроенергії, який відбувається внаслідок впровадження карантинних заходів і зменшення промислового виробництва. Буде забезпечено при виконанні цих заходів і збут вугілля, 25 тисяч шахтарів які сьогодні знаходяться в простої, повернуться на робочі місця вже наприкінці травня”, — сказала в.о. міністра.

З її слів, завдяки заходам буде досягнуто добровільної угоди з інвесторами у відновлювальну енергетику щодо зменшення зеленого тарифу.

“Енергоємним споживачам буде забезпечено стабільну ціну на електроенергію, усунуте цінове спотворення на сьогоднішньому ринку електроенергії, державні генеруючі компанії будуть працювати стабільно і виконувати свої зобов’язані, будуть наповнені відповідними коштами”, — сказала Буславець.

Вона додала, що це також вирішить проблеми накопичення боргів на ринку електроенергії.

Як повідомляв УНН, на думку в.о. міністра, енергетична галузь в Україні наразі фінансово, паливно і економічно повністю розбалансована.

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