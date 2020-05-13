Минэкоэнерго планирует возвращение на работу 25 тыс. шахтеров благодаря антикризисным мерам

“Что мы хотим достичь теми антикризисными мерами, которые мы наработали, а их состоит около 20, они зафиксированы протокольным решением, утвержденным премьер-министром по результатам заседания антикризисного штаба”, — сказала Буславець.

По ее словам, накануне на заседании соответствующего комитета Рады было также поддержано это решение.

“Какие целевые задачи мы ставим целью, выполняя этот антикризисный план. Во-первых — это обеспечить безопасную и бесперебойную работу энергетической системы Украины и всей генерации в условиях значительного снижения потребления электроэнергии, который происходит в результате внедрения карантинных мероприятий и уменьшения промышленного производства. Будет обеспечено при выполнении этих мероприятий и сбыт угля, 25 тысяч шахтеров которые сегодня находятся в простое, вернутся на рабочие места уже в конце мая”, — сказала и.о. министра.

По ее словам, благодаря мерам будет достигнуто добровольное соглашения с инвесторами в возобновляемую энергетику по уменьшению зеленого тарифа.

“Энергоемкие потребители будут обеспечены стабильной ценой на электроэнергию, устранено ценовое искажение на сегодняшнем рынке электроэнергии, государственные генерирующие компании будут работать стабильно и выполнять свои обязаны будут наполнены соответствующими средствами”, — сказала Буславец.

Она добавила, что это также решит проблемы накопления долгов на рынке электроэнергии.

Как сообщал УНН, по мнению и.о. министра, энергетическая отрасль в Украине пока финансово, топливно и экономически полностью разбалансирована.