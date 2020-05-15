Буславець: енергетична галузь України має дефіцит у 50 млрд гривень
Київ • УНН
КИЇВ. 16 травня. УНН. Енергетична галузь України має дефіцит у 50 мільярдів гривень, 16 з яких — вугільна галузь. Про це розповіла виконуюча обов’язків міністра енергетики та захисту довкілля Ольга Буславець в ефірі ток-шоу “Свобода слова Савіка Шустера”, передає УНН.
“На сьогодні енергетична галузь має дефіцит 50 мільярдів гривень, з них вугільна галузь має дефіцит 16 мільярдів гривень”, — сказала Буславець.
Буславець додала, що компанія “Енергоатом” за перший квартал 2020 року досягла рівня збитків у 1,5 мільярдів гривень за рахунок заборгованостей за електроенергію.
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Вона додала, що впродовж останніх 8 місяців приймались рішення, що негативно вплинути на стан енергетики.
Раніше стало відомо, що Мінекоенерго планує повернення на роботу 25 тис. шахтарів завдяки антикризовим заходам.