Буславець: енергетична галузь України має дефіцит у 50 млрд гривень

“На сьогодні енергетична галузь має дефіцит 50 мільярдів гривень, з них вугільна галузь має дефіцит 16 мільярдів гривень”, — сказала Буславець.

Буславець додала, що компанія “Енергоатом” за перший квартал 2020 року досягла рівня збитків у 1,5 мільярдів гривень за рахунок заборгованостей за електроенергію.

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Вона додала, що впродовж останніх 8 місяців приймались рішення, що негативно вплинути на стан енергетики.

Раніше стало відомо, що Мінекоенерго планує повернення на роботу 25 тис. шахтарів завдяки антикризовим заходам.