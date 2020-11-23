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Буславець будет министром: Журавский прокомментировал кадровые перестановки в Минэнерго

Буславець будет министром: Журавский прокомментировал кадровые перестановки в Минэнерго

Киев  •  УНН

 • 22359 просмотра

КИЕВ. 23 ноября. УНН. Ольга Буславец освободила должность и.о. министра энергетики, чтобы стать полноценным министром. Так прокомментировал кадровые перестановки в Минэнерго политик Виталий Журавский в эфире телеканала ZIK, передает УНН.

Он пояснил, что новым и.о. министра энергетики вместо Буславец стал ее заместитель Юрий Бойко - технически. Потому по новому закону и.о. не может быть более 30 дней, а значит Буславец могла потерять ключевую в министерстве должность. Теперь же, по словам Журавского, открыта возможность сбора подписей за назначение Буславец министром, и такие подписи будут собраны.

"Мой прогноз - Буславец будет министром. Потому что по правилам, которые установлены, исполнять обязанности министра может человек не более трех месяцев. И для того, чтобы не назначили другого человека от другой группы влияния, назначили и.о. Юрия Бойко, но это не тот Бойко, который является одним из лидеров ОПЗЖ. И я думаю, что сейчас соберут необходимое количество голосов за поддержку Буславец, и мой прогноз - за нее проголосуют", - сказал он.

Напомним, 20 ноября на внеочередном заседании правительства принято решение о признании утратившим силу распоряжения Кабинета Министров Украины № 604 о временном возложении исполнения обязанностей министра энергетики на Ольгу Буславец. Она заняла должность первого заместителя министра энергетики.

В то же время, временное исполнение обязанностей министра энергетики возложено на Юрия Бойко, который до этого работал заместителем министра. На этом посту он может находиться не более 30 дней, согласно новому закону.

Ранее Буславець отчиталась за 7 месяцев своей работы, в частности напомнила о сниженных "зеленых" тарифах, выводе шахтеров из простоя и выплате им миллиардной задолженности.

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