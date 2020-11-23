Буславець буде міністром: Журавський прокоментував кадрові перестановки в Міненерго

Він пояснив, що новим в.о. міністра енергетики замість Буславец став її заступник Юрій Бойко — технічно. Бо за новим законом в.о. не може бути більше 30 днів, а відтак Буславець могла втратити ключову в міністерстві посаду. Тепер же, за словами Журавського, відкрито можливість збору підписів за призначення Буславець міністром, і такі підписи будуть зібрані.

“Мій прогноз — Буславець буде міністром. Тому що за правилами, які встановлені, виконувати обов’язки міністра може людина не більше трьох місяців. І для того, щоб не призначили іншу людину від іншої групи впливу, призначили в.о. Юрія Бойко, але це не той Бойко, який є одним із лідерів ОПЗЖ. І я думаю, що зараз зберуть необхідну кількість голосів за підтримку Буславець, і мій прогноз — за неї проголосують”, — сказав він.

Нагадаємо, 20 листопада на позачерговому засіданні Уряду прийнято рішення про визнання таким, що втратило чинність розпорядження Кабінету Міністрів України № 604 про тимчасове покладення виконання обов’язків міністра енергетики на Ольгу Буславець. Вона зайняла посаду першого заступника міністра енергетики.

Водночас, тимчасове виконання обов’язків міністра енергетики покладено на Юрія Бойка, який до цього працював заступником міністра. На цій посаді він може перебувати не більше 30 днів, згідно із новим законом.

Раніше Буславець відзвітувала за 7 місяців своєї роботи, зокрема нагадала про знижені “зелені” тарифи, вивід шахтарів з простою та виплату їм мільярдної заборгованості.