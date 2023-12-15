Бундестаг одобрил дополнительный бюджет Германии на 2023 год

Бундестаг утвердил дополнительный бюджет на 2023 год. Для этого немецкие депутаты четвертый год подряд приостановили торможение долга. Об этом со ссылкой на Spiegel, передает УНН.

Детали

Парламент поддержал решение приостановить "долговой тормоз" 414 голосами, еще 242 депутата проголосовали против и девять воздержались.

Правительство обосновало приостановление действия конституционно закрепленного "долгового тормоза", который ограничивает чистые долговые заимствования до 0,35% ВВП, тем, что война в Украине является чрезвычайной ситуацией.

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Благодаря дополнительному бюджету федеральное правительство превысило объем заимствований, разрешенных "долговым тормозом", на 44,8 миллиарда евро, а запланированные новые заимствования составляют 70,6 миллиарда евро.

Из этой суммы 43,2 миллиарда евро приходится на поддержку цен на газ, централизованное теплоснабжение и электроэнергию.

Дополнение

Ситуация с принятием бюджета Германии превратилась в хаос после ноябрьского решения Конституционного суда. Тогда судья поставил, что правительство не может перенаправить 60 миллиардов евро неиспользованных средств от пандемии COVID на климатические проекты.

Напомним

Правительство Германии утвердило дополнительный бюджет на 2023 год, с помощью которого планирует юридически обеспечить займы, которые уже были использованы для сдерживания цен на энергоносители, в частности преодоления энергетического кризиса в результате агрессии России против Украины, и поддержки пострадавших от наводнения в этом году.