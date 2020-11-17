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Бундестаг должен для себя определить, чем был Голодомор в Украине - Разумков

Бундестаг должен для себя определить, чем был Голодомор в Украине - Разумков

Киев  •  УНН

 • 16180 просмотра

КИЕВ. 17 ноября. УНН. Каждая страна принимает для себя решение, признавать ли Голодомор геноцидом украинского народа - это касается и Германии. Об этом сказал председатель украинского парламента Дмитрий Разумков в интервью влиятельному немецкому изданию Die Welt, передает УНН.

"То, что Голодомор был геноцидом, это для нас не вопрос, а факт. Его признали в Украине, и как гражданин Украины я не могу по-другому воспринимать эту трагедию. В Украине есть многочисленные памятники, напоминающие об этой трагедии. Каждая страна принимает для себя решение, признавать и как признавать этот геноцид. Немецкий Бундестаг должен для себя определить, чем был Голодомор в Украине", - сказал Разумков, отвечая журналисту по вопросу признания Германией Голодомора геноцидом украинского народа.

Журналист вспомнил также, что в своем обращении по случаю 75-летия окончания войны 8 мая министр иностранных дел ФРГ Гайко Маас написал о жертвах Советского Союза во Второй Мировой Войне.

В нем, в частности, об Украине не было даже ни одного упоминания. Комментируя это, председатель ВРУ отметил, что этим вопросом должны заниматься специалисты.

"Историки уже давно очень четко показали, сколько жертв было в Украине. Все это уже доказано и признано обеими сторонами. Почему Гайко Маас в целом говорит о советских жертв, вы должны спросить его самого", - сказал он.

Напомним, 21 октября 2019 года в комитете немецкого парламента - Бундестага - начали рассмотрение вопроса о признании Голодомора геноцидом украинского народа.

Как сообщал УНН, размещенная на сайте Бундестага петиция, что предлагает немецким депутатам признать Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа, за месяц набрала необходимую для рассмотрения количество голосов.

После этого в Бундестаге отреагировали на петицию о признании Голодомора геноцидом украинского народа.

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