Бундестаг має для себе визначити, чим був Голодомор в Україні - Разумков

“Те, що Голодомор був геноцидом, це для нас не питання, а факт. Його визнали в Україні, і як громадянин України я не можу по-іншому сприймати цю трагедію. В Україні є численні пам’ятники, які нагадують про цю трагедію. Кожна країна приймає для себе рішення, чи визнавати і як визнавати цей геноцид. Німецький Бундестаг має для себе визначити, чим був Голодомор в Україні”, — сказав Разумков, відповідаючи журналісту щодо питання визнання Німеччиною Голодомору геноцидом українського народу.

Журналисти згадали також, що у своєму зверненні з нагоди 75-річчя закінчення війни 8 травня міністр закордонних справ ФРН Гайко Маас написав загально про жертви Радянського Союзу у Другій Світовій Війні.

У ньому, зокрема, про Україну не було навіть жодної згадки. Коментуючи це, голова ВРУ зазначив, що цим питанням мають займатись фахівці.

“Історики вже давно дуже чітко показали, скільки жертв було в Україні. Все це вже доведено і визнано обома сторонами. Чому Гайко Маас загалом говорить про радянських жертв, ви повинні запитати його самого”, — сказав він.

Нагадаємо, 21 жовтня 2019 року у комітеті німецького парламенту — Бундестагу — розпочали розгляд питання про визнання Голодомору геноцидом українського народу.

Як повідомляв УНН, розміщена на сайті Бундестагу петиція, що пропонує німецьким депутатам визнати Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу, за місяць набрала необхідну для розгляду кількість голосів.

Після цього у Бундестазі відреагували на петицію про визнання Голодомору геноцидом українців.