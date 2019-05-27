Петиція про Голодомор на сайті Бундестагу зібрала необхідну кількість підписів для розгляду
Київ • УНН
КИЇВ. 27 травня. УНН. Розміщена на сайті Бундестагу петиція, що пропонує німецьким депутатам визнати Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу, набрала необхідну кількість голосів - 50 тисяч та продовжує набирати підтримку. Відтепер її мають розглянути в парламенті. Про це повідомляє УНН із посиланням на сайт Бундестагу.
Станом на вечір 26 травня кількість тих, хто підтримав петицію на сайті перевищило 50 тисяч голосів. Відтепер петицію мають розглянути у Бундестазі, тому є вірогідність, що голова парламенту поставить питання про визнання геноциду українського народу на розгляд.
Зазначимо, що петицію на сайті мають право підтримати громадяни України.
Раніше повідомлялось, що петиція на сайті Бундестагу зібрала понад 15 тисяч підписів.
Як повідомляв УНН, раніше міністр закордонних справ України Павло Клімкін закликав українців приєднатися до підписання петиції, яка з'явилася на сайті парламенту Німеччини про визнання Голодомору в Україні 1932-1933 років геноцидом українського народу.