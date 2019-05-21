Петиція про Голодомор на сайті парламенту Німеччини зібрала понад 15 тис. підписів
Київ • УНН
КИЇВ. 21 травня. УНН. Петиція про визнання Голодомору 1932-1933 років геноцидом українського народу, опублікована на сайті парламенту Німеччини в грудні минулого року, зібрала більше 15 тисяч підписів. Така інформація розміщена на сайті Бундестагу, передає УНН.
"Німецький Бундестаг, як і 23 уряди інших країн світу, може вирішити, що Голодомор в Україні в 1932-1933 роках - це геноцид українського народу, викликаний радянськими режимами під керівництвом Сталіна", - йдеться в тексті петиції.
Так, для розгляду петиції німецькими депутатами петиції необхідно зібрати 50 тисяч.
Підписати її можуть усі бажаючі до 27 травня.
Як повідомляв УНН, раніше міністр закордонних справ України Павло Клімкін закликав українців приєднатися до підписання петиції, яка з'явилася на сайті парламенту Німеччини про визнання Голодомору в Україні 1932-1933 років геноцидом українського народу.