Петиция о Голодоморе на сайте парламента Германии собрала более 15 тыс. подписей

"Немецкий Бундестаг, как и 23 правительства других стран мира, может решить, что Голодомор в Украине в 1932-1933 годах - это геноцид украинского народа, вызванный советскими режимами под руководством Сталина", - говорится в тексте петиции.

Так, для рассмотрения петиции немецкими депутатами петиции необходимо собрать 50 тысяч.

Подписать её могут все желающие вплоть до 27 мая.

Как сообщал УНН, ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин призвал украинцев присоединиться к подписанию петиции, которая появилась на сайте парламента Германии о признании Голодомора в Украине 1932-1933 годов геноцидом украинского народа.