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Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача
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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 118629 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 177629 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 129713 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 124656 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 117187 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 106481 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

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Буковинец жестоко избил односельчанина и его малолетних детей

Буковинец жестоко избил односельчанина и его малолетних детей

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 29 марта. УНН. К шести годам лишения свободы приговорили буковинца, который жестоко избил односельчанина и его малолетних детей. Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Черновицкой области.

Установлено, что 4 августа 2016 буковинец с двумя сыновьями остановили мотоцикл, на котором передвигался потерпевший вместе со своими малолетними детьми (2008 и 2014 года рождения).

Злоумышленники, действуя с особой дерзостью, нанесли телесные повреждения мужчине, его сыну и дочери.

Больше всего пострадала 8-летняя девочка, которая получила перелом лобной кости, гематомы и ушиб головного мозга. Согласно выводам судебно-медицинского эксперта указанные травмы относятся к тяжким телесным повреждениям.

Обвиняемые свою вину не признали, однако государственный обвинитель доказал совершения ими указанных преступлений.

По результатам судебного рассмотрения 50-летнему буковинцу назначено наказание в виде шести лет лишения свободы, а его несовершеннолетним сыновьям назначено два года лишения свободы и на основании ст.75,104 они освобождены от отбывания наказания с испытательным сроком на один год.

Как сообщал УНН, житель Днепропетровской области получил семь лет за убийство матери.

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