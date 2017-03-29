Буковинец жестоко избил односельчанина и его малолетних детей

Установлено, что 4 августа 2016 буковинец с двумя сыновьями остановили мотоцикл, на котором передвигался потерпевший вместе со своими малолетними детьми (2008 и 2014 года рождения).

Злоумышленники, действуя с особой дерзостью, нанесли телесные повреждения мужчине, его сыну и дочери.

Больше всего пострадала 8-летняя девочка, которая получила перелом лобной кости, гематомы и ушиб головного мозга. Согласно выводам судебно-медицинского эксперта указанные травмы относятся к тяжким телесным повреждениям.

Обвиняемые свою вину не признали, однако государственный обвинитель доказал совершения ими указанных преступлений.

По результатам судебного рассмотрения 50-летнему буковинцу назначено наказание в виде шести лет лишения свободы, а его несовершеннолетним сыновьям назначено два года лишения свободы и на основании ст.75,104 они освобождены от отбывания наказания с испытательным сроком на один год.

Как сообщал УНН, житель Днепропетровской области получил семь лет за убийство матери.