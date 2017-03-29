Буковинець жорстоко побив односельця та його малолітніх дітей
Київ • УНН
КИЇВ. 29 березня. УНН. До шести років позбавлення волі засудили буковинця, який жорстоко побив односельця та його малолітніх дітей. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Чернівецької області.
Встановлено, що 4 серпня 2016 буковинець з двома синами зупинили мотоцикл, на якому пересувався потерпілий разом з своїми малолітніми дітьми (2008 та 2014 років народження).
Зловмисники, діючи з особливою зухвалістю, завдали тілесних ушкоджень чоловікові, його сину та дочці.
Найбільше потерпіла 8-річна дівчинка, яка отримала перелом лобної кістки, гематоми та забій головного мозку. Відповідно до висновків судово-медичного експерта вказані травми відносяться до тяжких тілесних ушкоджень.
Обвинувачені свою вину не визнали, проте державний обвинувач довів скоєння ними вказаних злочинів.
За результатами судового розгляду 50-річному буковинцю призначено покарання у виді шести років позбавлення волі, а його неповнолітнім синам призначено два роки позбавлення волі та на підставі ст.75,104 звільнено від відбуття покарання з іспитовим строком на один рік.
Як повідомляв УНН, житель Дніпропетровщини отримав сім років за вбивство матері.