Букмекеры дали прогноз на первый полуфинал Евровидения-2019
Киев • УНН
КИЕВ. 14 мая. УНН. Букмекеры дали прогнозы на первый полуфинал международного песенного конкурса "Евровидение-2019" в израильском Тель-Авиве, передает УНН, ссылаясь на прогнозы букмекеров на сайте eurovisionworld.com.
Сегодня, 14 мая, в Тель-Авиве состоится первый полуфинал Евровидения-2019, в котором примут участие 17 участников.
По прогнозам букмекеров, фаворитом первого полуфинала является представительница Греции Екатерина Дуска с композицией Better Love (93%). На втором месте - певица из Австралии Кейт Миллер-Хайдке с песней Zero Gravity (92%). Третью строчку занимает певица с Кипра Тамта с песней Replay (92%).
На четвертой и пятой позиции находятся группа Hatari из Исландии (85%) и певец Joci Pápai из Венгрии (83%) соответственно.
За ними следуют певица Невена Божович из Сербии (82%), ребята из группы Lake Malawi (80%) и пара Zala и Gašper из Словении (68%).
Завершает таблицу рейтинга на 9 месте певец из Бельгии Eliot (66%) и на 10 месте певец из Эстонии Виктор Крон (58%).
Как сообщал УНН, в Израиле стартовал международный песенный конкурс Евровидение-2019.
Два полуфинала Евровидения-2019 пройдут в Выставочном центре Тель-Авива 14 и 16 мая 2019 года, финал конкурса состоится там же 18 мая.