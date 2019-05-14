Букмекери дали прогноз на перший півфінал Євробачення-2019
Київ • УНН
КИЇВ. 14 травня. УНН. Букмекери дали прогнози на перший півфінал міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення-2019" в ізраїльському Тель-Авіві, передає УНН, посилаючись на прогнози букмекерів на сайті eurovisionworld.com.
Сьогодні, 14 травня, у Тель-Авіві відбудеться перший півфінал Євробачення-2019, у якому візьмуть участь 17 учасників.
За прогнозами букмекерів, фаворитом першого півфіналу є представниця Греції Катерина Дуска з композицією Better Love (93%). На другому місці – співачка з Австралії Кейт Міллер-Хайдке з піснею Zero Gravity (92%). Третю сходинку посідає співачка з Кіпру Тамта з піснею Replay (92%).
На четвертій та п’ятій позиції знаходяться гурт Hatari з Ісландії (85%) та співак Joci Pápai з Угорщини (83%) відповідно.
За ними слідують співачка Невена Божович з Сербії (82%), хлопці з гурту Lake Malawi (80%) та пара Zala та Gašper зі Словенії (68%).
Завершує таблицю рейтингу на 9 місці співак з Бельгії Eliot (66%) та на 10 місці співак з Естонії Віктор Крон (58%).
Як повідомляв УНН, в Ізраїлі стартував міжнародний пісенний конкурс Євробачення-2019.
Два півфінали Євробачення-2019 пройдуть у Виставковому центрі Тель-Авіва 14 і 16 травня 2019 року, фінал конкурсу відбудеться там же 18 травня.