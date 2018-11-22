Bugatti выпустила алкогольный напиток
Киев • УНН
КИЕВ. 22 ноября. УНН. В 2019 году компания Bugatti отпразднует 110-летний юбилей. В честь мероприятия Bugatti выпустила уникальное шампанское, передает УНН со ссылкой на micetimes.asia.
“Новое винтажное шампанское называется „ƎB.01“. На 90% оно состоит из винограда сорта Шардоне, а на 10% — из винограда сорта Пино Нуар”, — говорится в сообщении.
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Напиток разработала и произвела французская компания Champagne Carbon, которая выпускает исключительно премиальное шампанское. Сообщается, что одна бутылка вина Champagne Carbon может стоить несколько тысяч долларов.
Шампанское “ƎB.01” начнут продавать с 2019 года. Сколько оно будет стоить — пока не известно. Купить напиток смогут не только клиенты Bugatti, но и обычные посетители бутиков Champagne Carbon.
Как писал УНН, украинский бренд “Коктебель” развеял мифы о шампанском.