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Bugatti випустила алкогольний напій

Bugatti випустила алкогольний напій

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 листопада. УНН. У 2019 році компанія Bugatti відсвяткує 110-річний ювілей. На честь заходу Bugatti випустила унікальне шампанське, передає УНН з посиланням на micetimes.asia.

"Нове вінтажне шампанське називається "ƎB.01". На 90% воно складається з винограду сорту Шардоне, а на 10% - з винограду сорту Піно Нуар", - йдеться в повідомленні.

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Напій розробила і виробила французька компанія Champagne Carbon, яка випускає виключно преміальне шампанське. Повідомляється, що одна пляшка вина Champagne Carbon може коштувати кілька тисяч доларів.

Шампанське "ƎB.01" почнуть продавати з 2019 року. Скільки воно буде коштувати - поки не відомо. Купити напій зможуть не тільки клієнти Bugatti, а й звичайні відвідувачі бутиків Champagne Carbon.

Як писав УНН, український бренд "Коктебель" розвіяв міфи про шампанське.

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