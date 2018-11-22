Bugatti випустила алкогольний напій
Київ • УНН
КИЇВ. 22 листопада. УНН. У 2019 році компанія Bugatti відсвяткує 110-річний ювілей. На честь заходу Bugatti випустила унікальне шампанське, передає УНН з посиланням на micetimes.asia.
"Нове вінтажне шампанське називається "ƎB.01". На 90% воно складається з винограду сорту Шардоне, а на 10% - з винограду сорту Піно Нуар", - йдеться в повідомленні.
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Напій розробила і виробила французька компанія Champagne Carbon, яка випускає виключно преміальне шампанське. Повідомляється, що одна пляшка вина Champagne Carbon може коштувати кілька тисяч доларів.
Шампанське "ƎB.01" почнуть продавати з 2019 року. Скільки воно буде коштувати - поки не відомо. Купити напій зможуть не тільки клієнти Bugatti, а й звичайні відвідувачі бутиків Champagne Carbon.
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