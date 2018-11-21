Beverage Trading Company: экспорт Medoff уже охватывает более 30 стран мира
Киев • УНН
КИЕВ. 21 ноября. УНН. Украинская водка Medoff экспортируется более чем в 30 стран мира, передает УНН со ссылкой на данные компании-производителя напитка Beverage Trading Company.
В компании отметили, что основными странами-импортерами украинского водочного бренда являются Германия, Испания, Италия, Великобритания, Сингапур, Израиль и другие. Экспортные успехи ТМ “Medoff” производители объясняют в том числе и уникальной защитой напитка от подделок.
“Каждая бутылка Medoff оснащена запатентованным контроллером сечения — после открытия колпачка появляется красный язычок с фирменным гербом, что делает повторное использование бутылки просто невозможным. Колпак разработан специально для бренда Medoff и является ноу-хау на водочном рынке. Покупатель всегда уверен, что употребляет оригинальную продукцию”, — рассказали в компании.
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Кроме того, от подделок защищены этикетки и бутылки бренда, отметили в Beverage Trading Company.
“На этикетку и бутылку нанесено большое количество сложнейших мелких элементов, которые невозможно воспроизвести в условиях кустарного производства”, — отметили в компании.
Справка: Beverage Trading Company — один из ведущих украинских производителей алкогольных напитков. В портфель продуктов компании входят такие известные водочные бренды, как Medoff, Arctica, Наша Марка, Естественная Коллекция, Mernaya, коньяки и вина Коктебель, слабоалкогольные напитки Longmixer и др.