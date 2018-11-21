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Beverage Trading Company: експорт Medoff вже охоплює понад 30 країн світу

Beverage Trading Company: експорт Medoff вже охоплює понад 30 країн світу

Київ • УНН

 • 8618 перегляди

КИЇВ. 21 листопада. УНН. Українська горілка Medoff експортується у понад 30 країн світу, передає УНН із посиланням на дані компанії-виробника напою Beverage Trading Company.

У компанії зазначили, що основними країнами-імпортерами українського горілчаного бренду є Німеччина, Іспанія, Італія, Велика Британія, Сінгапур, Ізраїль та інші. Експортні успіхи ТМ “Medoff” виробники пояснюються, зокрема, і унікальним захистом напою від підробок.

“Кожна пляшка Medoff оснащена запатентованим контролером розтину — після відкриття ковпачка з’являється червоний язичок з фірмовим гербом, що робить повторне використання пляшки просто неможливим. Ковпак розроблений спеціально для бренду Medoff і є ноу-хау на горілчаному ринку. Покупець завжди впевнений, що вживає оригінальну продукцію”, — розповіли у компанії.

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Крім того, від підробок захищені етикетки та пляшки бренду, зауважили у Beverage Trading Company.

“На етикетку і пляшку нанесено велику кількість надскладних дрібних елементів, які неможливо відтворити в умовах кустарного виробництва”, — зазначили у компанії.

Довідка: Beverage Trading Company — один з провідних українських виробників алкогольних напоїв. До портфеля продуктів компанії входять такі відомі горілчані бренди, як Medoff, Arctica, Наша Марка, Природна Колекція, Mernaya, коньяки та вина Коктебель, слабоалкогольні напої Longmixer та ін.

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