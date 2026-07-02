Bugatti представила уникальный гиперкар W16 Mistral Blanc Éternel с фарфором

Фото: www.instagram.com/bugatti/

Компания Bugatti официально представила свою новейшую эксклюзивную разработку - гиперкар W16 Mistral Blanc Éternel, выпущенный в единственном экземпляре. Он был создан в сотрудничестве с Königliche Porzellan Manufaktur Berlin, сообщает УНН со ссылкой на пост компании Bugatti в Instagram.

Детали

Гиперкар W16 Mistral Blanc Éternel был разработан в рамках строгой программы персонализации Bugatti Sur Mesure. Нарисованные вручную черные линии прекрасно подчеркивают сложные контуры аэродинамического кузова из углеродного волокна.

Внутри роскошного двухместного салона тщательное нанесение керамики продолжается на нескольких ключевых элементах интерьера. Главный селектор передач имеет встроенные фарфоровые компоненты, изготовление которых требует невероятно точных производственных допусков.

Крышки аудиодинамиков и центральные подлокотники изготовлены из того же хрупкого материала, чтобы обеспечить строгую тематическую согласованность.

Внешний вид этого конкретного автомобиля отличается ярким белым базовым лакокрасочным покрытием, что полностью отличает его от стандартных заводских предложений.

Напомним

Компания Aston Martin объявила об отзыве своего гиперкара Aston Martin Valkyrie. Автомобили, оснащенные трековой подвеской, могут иметь дефект уплотнителя в одном из главных тормозных цилиндров.