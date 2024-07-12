Тариф на электроэнергию для бытовых потребителей в Украине, как ожидается, останется неизменным до мая 2025 года, согласно ответу на запрос от Минэнерго, на который сослался народный депутат Алексей Кучеренко в Facebook, пишет УНН.

Детали

"Цена на электрическую энергию для бытовых потребителей, согласно постановлению № 632, утверждена до 30.04.2025. То есть до окончания ОЗП 2024/25 гг тариф на электроэнергию для бытовых потребителей пересматриваться не будет", - сообщается в копии текста, как сообщил нардеп Алексей Кучеренко, ответа на запрос из Минэнерго относительно обоснованности с 1 июня регулируемой цены на э/э для бытовых потребителей на уровне 4,32 грн за кВт-ч.

Напомним

Тариф на свет изменили с 1 июня 2024 года, он должен действовать около года - до мая 2025-го.

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