Строительный задел "Киевгорстроя" почти 2 млн квадратных метров
Киев • УНН
КИЕВ. 2 июля. УНН. Общий строительный задел "Киевгорстроя" на сегодня составляет 1,9 млн кв.м недвижимости на разных стадиях готовности, пишет УНН со ссылкой на информацию компании.
Только в 2018 году запланировано к вводу около 450 тыс. кв.м - это 12 жилых домов, 9 паркингов на 1049 машиномест и 10 000 кв.м нежилых помещений. В частности начато строительство трех крупных комплексов - ЖК "Каховский", ЖК "Медовый", ЖК Mirax.
На стадии строительства сейчас находятся 35 жилых домов, 50 000 км.в нежилых помещений и 10 паркингов на 2000 машиномест.
В "Киевгорстрое" напомнили, что в компании для инвесторов действуют ипотечные программы с тремя банками: "Кристалбанк", "Укргазбанк" и банк "Глобус". Доля продаж квартир через банковские кредиты составляет до 15%.