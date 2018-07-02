Будівельний заділ “Київміськбуду” майже 2 млн квадратних метрів
Київ • УНН
КИЇВ. 2 липня. УНН. Загальний будівельний заділ “Київміськбуду” на сьогодні становить 1,9 млн кв.м нерухомості на різних стадіях готовності, пише УНН з посиланням на інформацію компанії.
Тільки у 2018 році заплановано до введення майже 450 тис. кв.м — це 12 житлових будинків, 9 паркінгів на 1049 машиномісць і 10 тисяч кв.м нежитлових приміщень. Зокрема розпочато будівництво трьох великих комплексів — ЖК “Каховський”, ЖК “Медовий”, ЖК Mirax.
На стадії будівництва зараз знаходяться 35 житлових будинків, 50 тисяч км.в нежитлових приміщень і 10 паркінгів на 2000 машиномісць.
У “Київміськбуді” нагадали, що в компанії для інвесторів діють іпотечні програми з трьома банками: “Крісталбанк”, “Укргазбанк” і банк “Глобус”. Частка продажів квартир через банківські кредити становить до 15%.