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Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача
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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 118607 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 177604 просмотра

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Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 129700 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 124650 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 117183 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 106479 просмотра

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11 марта, 11:14 • 107518 просмотра

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Строители в Китае откопали хрустальные гробы с мумиями

Строители в Китае откопали хрустальные гробы с мумиями

Киев  •  УНН

 • 16571 просмотра

КИЕВ. 27 марта. УНН. В Китае строительная бригада, прокладывала канализационные трубы, наткнулась на могилу, в которой находились два мумифицированные тела в хрустальных гробах, вероятно похоронены около 500 лет назад, передает УНН со ссылкой на South China Morning Post.

Отмечают, что такую ​​находку обнаружили в уезде Тайкан городского округа Чжоукоу провинции Хэнань. Ученые предполагают, что тела принадлежат внуку Гу Цзо, известного чиновника времен династии Мин, правившей в Китае в 1368-1644 годах, а также его жене. Одежда похороненных сохранился настолько хорошо, что на нем до сих пор видны золотой узор.

Некоторые пользователи сети Интернет в Китае выразили опасения, что местные жители успели разворовать ценности, в частности, мечи и веера, которые могли находиться в погребении. Однако, по мнению местных властей, в могиле скорее всего не было никаких ценных вещей, ведь чиновники эпохи Мин обычно жили довольно скромно.

По китайским законам, перед проведением строительных работ необходимо получить разрешение археологов. Однако эта бригада прокладывала трубы без всякого разрешения, поэтому пока не понятно, какой вред строители могли нанести находке.

Сейчас на найденном захоронении установлен круглосуточный пост охраны.

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