Строители в Китае откопали хрустальные гробы с мумиями

Отмечают, что такую ​​находку обнаружили в уезде Тайкан городского округа Чжоукоу провинции Хэнань. Ученые предполагают, что тела принадлежат внуку Гу Цзо, известного чиновника времен династии Мин, правившей в Китае в 1368-1644 годах, а также его жене. Одежда похороненных сохранился настолько хорошо, что на нем до сих пор видны золотой узор.

Некоторые пользователи сети Интернет в Китае выразили опасения, что местные жители успели разворовать ценности, в частности, мечи и веера, которые могли находиться в погребении. Однако, по мнению местных властей, в могиле скорее всего не было никаких ценных вещей, ведь чиновники эпохи Мин обычно жили довольно скромно.

По китайским законам, перед проведением строительных работ необходимо получить разрешение археологов. Однако эта бригада прокладывала трубы без всякого разрешения, поэтому пока не понятно, какой вред строители могли нанести находке.

Сейчас на найденном захоронении установлен круглосуточный пост охраны.