Будівельники у Китаї відкопали кришталеві труни із муміями
Київ • УНН
КИЇВ. 27 березня. УНН. У Китаї будівельна бригада, що прокладала каналізаційні труби, натрапила на могилу, в якій перебували два муміфіковані тіла в кришталевих трунах, імовірно поховані приблизно 500 років тому, передає УНН з посиланням на South China Morning Post.
Зазначають, що таку знахідку виявили у повіті Тайкан міського округу Чжоукоу провінції Хенань. Вчені припускають, що тіла належать онукові Гу Цзо, відомого чиновника часів династії Мін, яка правила в Китаї в 1368-1644 роках, а також його дружині. Одяг похованих зберігся настільки добре, що на ньому досі видно золотий візерунок.
Деякі користувачі мережі Інтернет в Китаї висловили побоювання, що місцеві мешканці встигли розікрасти цінності, зокрема, мечі і віяла, які могли міститися у похованні. Однак, на думку місцевої влади, в могилі швидше за все не було ніяких цінних речей, адже чиновники епохи Мін зазвичай жили досить скромно.
За китайськими законами, перед проведенням будівельних робіт необхідно отримати дозвіл археологів. Однак ця бригада прокладала труби без усякого дозволу, тому поки не зрозуміло, якої шкоди будівельники могли завдати знахідці.
Зараз на знайденому похованні встановлено цілодобовий пост охорони.