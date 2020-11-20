"Будивельник" одержал победу в первом поединке после карантина
Киев • УНН
КИЕВ. 20 ноября. УНН. Столичный БК "Будивельник" в первом матче после карантина поединке принимал БК "Запорожье" в матче Суперлиги, передает корреспондент УНН.
В первой четверти сразу три дальних попадания от Романа Козлова и шесть набранных очков от Стивен Буртт позволили уйти на первый перерыв из-за преимущества киевлян — 24:18. Впоследствии игра выровнялась и долгое время счет держался равным — к середине заключительной четверти, когда “Будивельник” создал рывок и удержал завоеванную ранее преимущество — 85:80.
Лучшим игроком матча стал американский защитник с украинским паспортом Стивен Буртт. Разыгрывающий, выйдя в старте, за 34 минуты набрал 28 очков (2/8 двухочковых, 5/9 трехочковых, 9/10 штрафных), сделал 7 передач и 6 подборов (РЭ 28). 20 очков в Реджи Джонсона, пятнадцатый Гейба Дево. За запорожцев, то у гостей лучшим был Ауримас Маяускас, который до 16 очков добавил 6 подборов (РЭ 20).
Для “Будивельника” выигрыш стал 3-м в сезоне при 4-х поражениях. “Запорожье” имеет 5 побед и 5 поражений.
Добавим, столичный клуб провел первую гур после того, как весь состав оправился после коронавируса.