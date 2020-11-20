"Будівельник" здобув перемогу у першому поєдинку після карантину

У першій чверті одразу три дальніх влучання від Романа Козлова та шість набраних очок від Стівена Буртта дозволили піти на першу перерву з-за переваги киян — 24:18. Згодом гра вирівнялася і довгий час рахунок тримався рівним — до середини заключної чверті, коли “Будівельник” створив ривок та втримав завойовану раніше перевагу — 85:80.

Найкращим гравцем матчу став американський захисник із українським паспортом Стівен Буртт. Розігруючий, вийшовши у старті, за 34 хвилини набрав 28 очок (2/8 двоочкових, 5/9 триочкових, 9/10 штрафних), зробив 7 передач та 6 підбирань (РЕ 28). 20 очок у Реджі Джонсона, 15 — у Гейба Дево. Щодо запоріжців, то у гостей найкращим був Аурімас Маяускас, який до 16 очок додав 6 підбирань (РЕ 20).

Для “Будівельника” виграш став 3-м у сезоні при 4-х поразках. “Запоріжжя” має 5 перемог і 5 поразок.

Додамо, столичний клуб провів першу гур після того, як увесь склад одужав після коронавірусу.