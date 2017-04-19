"Будивельник" стал вторым финалистом Суперлиги Пари-Матч

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 16906 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 77092 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 139274 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 110601 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 112563 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 109931 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 102282 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106394 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103073 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 149566 просмотра

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"Будивельник" стал вторым финалистом Суперлиги Пари-Матч

"Будивельник" стал вторым финалистом Суперлиги Пари-Матч

Киев  •  УНН

 • 8106 просмотра

КИЕВ. 19 апреля. УНН. Киевский “Будивельник” в выездном противостоянии с “Черкасские Мавпы” оформил путевку в финал чемпионата Украины по баскетболу — Суперлиги Пари-Матч. Об этом сообщает пресс-служба столичного клуба, передает УНН.

Запаса в 12 очков после выигранных первых трех четвертей хватило “зданий” для итоговой победы 90:84 и триумфального завершения серии со счетом 3: 0.

Примечательно, что игроки столичного клуба реализовали 10 из 14 попыток с трехочковой дистанции — 71 процент.

Самыми результативными в составе киевлян стал Отверченко (17 очков), Крутоус (17 + 3 перехвата), Дугат (16), Анисимов (14 + 6 подборов). В составе “Обезьян” дабл-дабл на счету Кальниченко (10 + 10 подборов), Ившин принес команде 15 баллов, 14 + 7 передач добавил Бояркин.

“Перед этой серией у нас, скажем так, были проблемы с ротацией крупных игроков. Сергей Горбенко восстанавливается после травмы и еще не набрал нужных кондиций, только неделю тренируясь в общей группе. Ди Джей Стивенс дисквалифицирован и нам, конечно же, тоже не хватало. Плюс, еще не набрал нужные кондиции после травмы Михаил Анисимов, но он молодец, старался. Я надеюсь, что в финальной серии с „Химиком“ мы все залечим свои травмы и наберем нужные кондиции, потому что это противостояние обещает быть тяжелым ”, - рассказал наставник победителей Владимир Коваль.

Стоит отметить, что финальная серия с “Химиком” стартует 29 апреля.

Добавим также, в серии за бронзовые медали “Черкасские Обезьяны” встретятся с “Днепром” начиная с 28-го апреля.

Украинские Национальные Новости

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