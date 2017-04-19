"Будивельник" стал вторым финалистом Суперлиги Пари-Матч

Запаса в 12 очков после выигранных первых трех четвертей хватило “зданий” для итоговой победы 90:84 и триумфального завершения серии со счетом 3: 0.

Примечательно, что игроки столичного клуба реализовали 10 из 14 попыток с трехочковой дистанции — 71 процент.

Самыми результативными в составе киевлян стал Отверченко (17 очков), Крутоус (17 + 3 перехвата), Дугат (16), Анисимов (14 + 6 подборов). В составе “Обезьян” дабл-дабл на счету Кальниченко (10 + 10 подборов), Ившин принес команде 15 баллов, 14 + 7 передач добавил Бояркин.

“Перед этой серией у нас, скажем так, были проблемы с ротацией крупных игроков. Сергей Горбенко восстанавливается после травмы и еще не набрал нужных кондиций, только неделю тренируясь в общей группе. Ди Джей Стивенс дисквалифицирован и нам, конечно же, тоже не хватало. Плюс, еще не набрал нужные кондиции после травмы Михаил Анисимов, но он молодец, старался. Я надеюсь, что в финальной серии с „Химиком“ мы все залечим свои травмы и наберем нужные кондиции, потому что это противостояние обещает быть тяжелым ”, - рассказал наставник победителей Владимир Коваль.

Стоит отметить, что финальная серия с “Химиком” стартует 29 апреля.

Добавим также, в серии за бронзовые медали “Черкасские Обезьяны” встретятся с “Днепром” начиная с 28-го апреля.