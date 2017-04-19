"Будівельник" став другим фіналістом Суперліги Парі-Матч

Запасу в 12 очок після виграних перших трьох чвертей вистачило “будівелам” задля підсумкової перемоги 90:84 та тріумфального завершення серії з рахунком 3:0.

Примітно, що гравці столичного клубу реалізували 10 з 14 спроб з триочкової дистанції — 71 відсоток.

Найрезультативнішими у складі киян став Отверченко (17 очок), Крутоус (17 + 3 перехоплення), Дугат (16), Анісімов (14 + 6 підбирань). У складі “Мавп” дабл-дабл на рахунку Кальніченка (10 + 10 підбирань), Івшин приніс команді 15 балів, 14 + 7 передач додав Бояркін.

“Перед цією серією у нас, скажімо так, були проблеми з ротацією великих гравців. Сергій Горбенко відновлюється після травми і ще не набрав потрібних кондицій, лише тиждень тренуючись в загальній групі. Ді Джей Стефенс дискваліфікований і його нам, звичайно ж, теж не вистачало. Плюс, ще не набрав потрібні кондиції після травми Михайло Анісімов, але він молодець, старався. Я сподіваюся, що до фінальної серії з „Хіміком“ ми всі залікуємо свої травми і наберемо потрібні кондиції, тому що це протистояння обіцяє бути важким”, — розповів наставник переможців Володимир Коваль.

Варто зазначити, що фінальна серія з “Хіміком” стартуватиме 29-го квітня.

Додамо також, у серії за бронзові медалі “Черкаські Мавпи” зустрінуться з “Дніпром” починаючи з 28-го квітня.