Строительная компания Структум реализует масштабный проект по реконструкции линий электропередач в девяти областях Украины

ukru
15 марта, 19:03 • 106449 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 142813 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 123218 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 116766 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 104665 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 101385 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 92715 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 123888 просмотра

Как правильно посадить плодовый сад: советы

14 марта, 19:57 • 127246 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:56 • 127291 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Киев и центральные области под угрозой: вражеские БпЛА атакуют

Киев и центральные области под угрозой: вражеские БпЛА атакуют

16 марта, 00:06 • 73263 просмотра
Крым превращается в токсичную свалку: зараженный мазутом грунт агрессор захоранивает прямо на полуострове - ЦНС

Крым превращается в токсичную свалку: зараженный мазутом грунт агрессор захоранивает прямо на полуострове - ЦНС

16 марта, 02:05 • 43279 просмотра
Хуситы угрожают ответом на удары США по Йемену: детали заявления

Хуситы угрожают ответом на удары США по Йемену: детали заявления

16 марта, 03:19 • 23429 просмотра
Авиаудар США по Сааде: 24 человека погибли, 23 - получили ранения, количество жертв растет

Авиаудар США по Сааде: 24 человека погибли, 23 - получили ранения, количество жертв растет

05:29 • 44584 просмотра
Си Цзиньпин отклонил приглашение на саммит в Брюсселе: детали

Си Цзиньпин отклонил приглашение на саммит в Брюсселе: детали

06:06 • 26392 просмотра
публикации
Как правильно посадить плодовый сад: советы

Как правильно посадить плодовый сад: советы

15 марта, 09:00 • 123888 просмотра
Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

15 марта, 07:00 • 123867 просмотра
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 261283 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 290609 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 226934 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Трамп получил удар микрофоном по лицу

Трамп получил удар микрофоном по лицу

15 марта, 10:19 • 105099 просмотра
Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:57 • 127246 просмотра
Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

14 марта, 12:29 • 111455 просмотра
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

14 марта, 09:55 • 128727 просмотра
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 130752 просмотра
Актуальное
Строительная компания Структум реализует масштабный проект по реконструкции линий электропередач в девяти областях Украины

Строительная компания Структум реализует масштабный проект по реконструкции линий электропередач в девяти областях Украины

Киев • УНН

 • 33313 просмотра

КИЕВ. 21 января. УНН. Компания Структум начала восстановительные работы в рамках проекта реконструкции ВЛ 330 кВ с заменой грозозащитного троса на оптический кабель в грозозащитном тросе (ОКГТ). Строительная компания осуществляет весь комплекс работ – от поставки необходимых материалов до запуска проекта в эксплуатацию, передает УНН.

Выполненные работы в декабре 2021 года

В конце прошлого года компания Структум начала ремонтно-восстановительные работы на воздушной линии электропередач 330 кВ “Запорожская 750 — Днепровская”. Специалисты Структума выполнили следующее:

- очищены от ржавчины и покрашены конструкции 53 стальных опор воздушной линии;

- выполнен ремонт фундаментов 17 стальных опор, устранены дефекты на видимых поверхностях фундаментов.

Также размещен заказ на необходимые материалы и технику.

Почему этот проект важен

Структум проведет ремонт на 20 ВЛ 330 кВ, а также обустроит волоконно-оптическую линию связи. Будет выполнена замена грозозащитного троса на оптический кабель в грозозащитном тросе. Реконструкция ЛЭП проводится в девяти украинских областях. Суммарная протяженность ЛЭП составляет свыше 1,3 тыс. км.

Благодаря выполненным работам образуется магистральная сеть высокоскоростной технологической и корпоративной связи. К настоящему моменту она обеспечивается в основном арендованными каналами. К тому же на территории южных и центральных областей предусмотрено сооружение магистральных ВОЛС и соединение участков Харьков — Донбасс и Киев — Винница — Львов — Кременчуг. Это даст возможность сформировать одну оптическую сеть, которая поспособствует улучшению телекоммуникаций в единой энергетической системе страны.

Сведения о Структуме

Главные направления деятельности компании:

  • промышленное строительство;
  • электроэнергетика;
  • возобновляемая энергетика.

Структум существует почти десять лет на отечественном строительном рынке. Собственные технические ресурсы дают возможность воплощать проекты “под ключ”. В штат компании входят свыше 300 дипломированных сотрудников. Выполнение всех стадий тщательно контролируется, что минимизирует любые риски. Структум имеет международную сертификацию ISO. Также компания предоставляет услуги по обслуживанию действующих объектов.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Бизнеса

Обратиться по вопросам размещения рекламы