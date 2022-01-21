Строительная компания Структум реализует масштабный проект по реконструкции линий электропередач в девяти областях Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 21 января. УНН. Компания Структум начала восстановительные работы в рамках проекта реконструкции ВЛ 330 кВ с заменой грозозащитного троса на оптический кабель в грозозащитном тросе (ОКГТ). Строительная компания осуществляет весь комплекс работ – от поставки необходимых материалов до запуска проекта в эксплуатацию, передает УНН.
Выполненные работы в декабре 2021 года
В конце прошлого года компания Структум начала ремонтно-восстановительные работы на воздушной линии электропередач 330 кВ “Запорожская 750 — Днепровская”. Специалисты Структума выполнили следующее:
- очищены от ржавчины и покрашены конструкции 53 стальных опор воздушной линии;
- выполнен ремонт фундаментов 17 стальных опор, устранены дефекты на видимых поверхностях фундаментов.
Также размещен заказ на необходимые материалы и технику.
Почему этот проект важен
Структум проведет ремонт на 20 ВЛ 330 кВ, а также обустроит волоконно-оптическую линию связи. Будет выполнена замена грозозащитного троса на оптический кабель в грозозащитном тросе. Реконструкция ЛЭП проводится в девяти украинских областях. Суммарная протяженность ЛЭП составляет свыше 1,3 тыс. км.
Благодаря выполненным работам образуется магистральная сеть высокоскоростной технологической и корпоративной связи. К настоящему моменту она обеспечивается в основном арендованными каналами. К тому же на территории южных и центральных областей предусмотрено сооружение магистральных ВОЛС и соединение участков Харьков — Донбасс и Киев — Винница — Львов — Кременчуг. Это даст возможность сформировать одну оптическую сеть, которая поспособствует улучшению телекоммуникаций в единой энергетической системе страны.
Сведения о Структуме
Главные направления деятельности компании:
-
- промышленное строительство;
-
- электроэнергетика;
-
- возобновляемая энергетика.
-
Структум существует почти десять лет на отечественном строительном рынке. Собственные технические ресурсы дают возможность воплощать проекты “под ключ”. В штат компании входят свыше 300 дипломированных сотрудников. Выполнение всех стадий тщательно контролируется, что минимизирует любые риски. Структум имеет международную сертификацию ISO. Также компания предоставляет услуги по обслуживанию действующих объектов.