Будівельна компанія Структум реалізує масштабний проєкт із реконструкції ліній електропередач у дев'яти областях України
Київ • УНН
КИЇВ. 21 січня. УНН. Компанія Структум розпочала відновлювальні роботи в рамках проєкту реконструкції ПЛ 330 кВ із заміною грозозахисного троса на оптичний кабель у грозозахисному тросі (ОКГТ). Будівельна компанія здійснює весь комплекс робіт – від постачання необхідних матеріалів до запуску проєкту в експлуатацію, передає УНН.
Виконані роботи у грудні 2021 року
Наприкінці минулого року компанія Структум розпочала ремонтно-відновлювальні роботи на повітряній лінії електропередач 330 кВ “Запорізька 750 — Дніпровська”. Фахівці Структума виконали роботи:
- очищено від іржі та пофарбовано конструкції 53 сталевих опор повітряної лінії;
- виконаний ремонт фундаментів 17 сталевих опор, усунуті дефекти на видимих поверхнях фундаментів.
Також розміщено замовлення на необхідні матеріали та техніку.
Чому цей проєкт важливий
Структум проведе ремонт на 20 ПЛ 330 кВ, а також облаштує волоконно-оптичну лінію зв’язку. Буде виконано заміну грозозахисного троса на оптичний кабель у грозозахисному тросі. Реконструкція ЛЕП проводиться у дев’яти українських областях. Сумарна довжина ЛЕП становить понад 1,3 тис. км.
Завдяки виконаним роботам утвориться магістральна мережа високошвидкісного технологічного та корпоративного зв’язку. На сьогодні вона забезпечується переважно орендованими каналами. До того ж на території південних та центральних областей передбачено спорудження магістральних ВОЛЗ та з’єднання ділянок Харків — Донбас та Київ — Вінниця — Львів — Кременчук.
Це дасть змогу сформувати одну оптичну мережу, яка сприятиме покращенню телекомунікацій у єдиній енергетичній системі країни.
Відомості про Структум
Головні напрями діяльності компанії:
-
- промислове будівництво;
-
- електроенергетика;
-
- відновлювана енергетика.
-
Структум існує майже десять років на вітчизняному будівельному ринку. Власні технічні ресурси дозволяють втілювати проєкти “під ключ”. До штату компанії входять понад 300 дипломованих співробітників. Виконання всіх стадій ретельно контролюється, що мінімізує будь-які ризики. Структум має міжнародну сертифікацію ISO. Також компанія надає послуги з обслуговування наявних об’єктів.