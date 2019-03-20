Строительная отрасль вошла в тройку лидеров по объемам вложенных инвестиций по итогам 2018 года

"Экономика Украины постепенно выходит из кризиса. Только за 2018 год объемы капитальных инвестиций в страну увеличились на 28%. В этом ключе строительная отрасль показывает значительный прогресс и рост. Она вошла в тройку лидеров по объемам вложенных инвестиций в течение прошлого года", - сказал он.

Согласно данным статистики, инвестиции в строительство в 2018 году составили 52 млрд грн, что на 3% больше, чем в предыдущем году. Это составляет 10% от общего объема инвестиций в Украину за 2018 год.

Строительная отрасль считается драйвером экономики, однако в Украине доля строительной отрасли в структуре ВВП составляет всего 2%. И это несмотря на постепенный рост. В то же время специалисты считают, что эта отрасль имеет огромный потенциал. В частности, председатель правления - президент АО "ХК "Киевгорстрой" Игорь Кушнир сравнил украинский показатель с показателями других стран.

"Во всем мире строительная отрасль является локомотивом развития экономики. Средний показатель доли строительства в ВВП европейских стран составляет около 6%. В Польше целых 9%. А в Украине только 2%. Хотя потенциал огромен!"- считает Кушнир.

Отрасли нужны инвестиции, которые дадут толчок для развития. По оценкам экономистов, одна гривна, вложенная в строительную отрасль, увеличивает ВВП в среднем на 11 гривен, а один строитель дает работу еще 5-7 работникам других отраслей.



