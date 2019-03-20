Будівельна галузь увійшла у трійку лідерів за об’ємами вкладених інвестицій за підсумками 2018 року

КИЇВ. 20 березня. УНН. Будівельна галузь увійшла в трійку лідерів серед сфер та видів діяльності, в які було вкладено найбільше капітальних інвестицій за підсумками минулого року. У трійку найбільших за об’ємами інвестицій галузей України в 2018 році також увійшли промисловість і сільське господарство. Про це повідомив заступник міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Лев Парцхаладзе, повідомляє УНН.