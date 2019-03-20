Будівельна галузь увійшла у трійку лідерів за об’ємами вкладених інвестицій за підсумками 2018 року
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. Будівельна галузь увійшла в трійку лідерів серед сфер та видів діяльності, в які було вкладено найбільше капітальних інвестицій за підсумками минулого року. У трійку найбільших за об’ємами інвестицій галузей України в 2018 році також увійшли промисловість і сільське господарство. Про це повідомив заступник міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Лев Парцхаладзе, повідомляє УНН.
“Економіка України поступово виходить із кризи. Тільки за 2018 рік об’єми капітальних інвестицій в країну збільшилися на 28%. У цьому ключі будівельна галузь показує значний прогрес та зростання. Вона увійшла в трійку лідерів за об’ємами вкладених інвестицій протягом минулого року”, - сказав він.
Згідно з даними статистики, інвестиції у будівництво в 2018 році склали 52 млрд грн, що на 3% більше ніж в попередньому році. Це становить 10% від загального обсягу інвестицій в Україну за 2018 рік.
Будівельна галузь вважається драйвером економіки, однак в Україні частка будівельної галузі в структурі ВВП становить всього 2%. І це попри поступове зростання. Водночас фахівці вважають, що ця галузь має величезний потенціал. Зокрема голова правління — президент ПрАТ “ХК “Київміськбуд” Ігор Кушнір порівняв український показник з показниками інших країн.
“У всьому світі будівельна галузь є локомотивом розвитку економіки. Середній показник частки будівництва у ВВП європейських країн становить близько 6%. У Польщі цілих 9%. А в Україні лише 2%. Хоча потенціал величезний!” — вважає Кушнір.
Галузі потрібні інвестиції, які дадуть поштовх для розвитку. За оцінками економістів, одна гривня, вкладена у будівельну галузь, збільшує ВВП у середньому на 11 гривень, а один будівельник дає роботу ще 5-7 працівникам інших галузей.