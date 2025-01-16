Будет больше инвестиций от партнеров в производство украинских дронов - Зеленский
Киев • УНН
Зеленский сообщил о военной помощи от Британии в размере $6,6 млрд и новых инвестициях в производство дронов. Также обсуждалось сотрудничество с Италией по ПВО и поддержка ООН на $3,3 млрд.
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о результатах недавних встреч с иностранными партнерами. Об этом он сообщил в своем вечернем обращении в Telegram, пишет УНН.
Детали
По словам Зеленского, во время визита в Украину премьер-министра Британии Кира Стармера между странами установили "принципиально новый формат отношений". Он отметил, что Украина имеет на этот год от Великобритании объем именно военной помощи $6,6 млрд. Зеленский и Стармер встретились с производителями украинских дронов. Президент подчеркнул, что это именно то оружие, которое сейчас производят в Украине и которое производить именно здесь выгоднее, чем где-либо в Европе.
Будет больше инвестиций и от партнеров - в производство украинских дронов. Этот год должен быть рекордным по объемам наших дронов,
Также он сообщил, что имел встречи с министром обороны Италии Гвидо Крозетто и министром иностранных дел Нидерландов Каспаром Велдкампом. Политики обсуждали возможные направления сотрудничества. В частности, с Италией Украина может совместно производить средства ПВО, добавил президент.
Кроме того, Зеленский сообщил, что встретился с представителями ООН.
Главный вопрос был сегодня - поддержка украинцев, прежде всего внутренних переселенцев. Восстановление разрушенных домов, социальная поддержка, поддержка финансовая. На этот год в рамках программ ООН предусмотрено всего $3,3 млрд на поддержку украинцев. Мы обсудили сегодня, как сделать помощь ООН более эффективной и как приблизить наиболее желаемое для нас - это справедливый мир, - отметил президент.
Напомним
Президент Украины и премьер Великобритании ознакомились с новыми украинскими дронами-бомберами и разведывательными БпЛА. Представлены совместная украинско-британская разработка и беспилотники с британскими модулями связи.