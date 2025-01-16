Будет больше инвестиций от партнеров в производство украинских дронов - Зеленский

ukenru
Netflix раскрыл ТОП-9 самых популярных сериалов среди украинцев
18:13 • 59306 просмотра

Netflix раскрыл ТОП-9 самых популярных сериалов среди украинцев

Эксклюзив
Минздрав должен пересматривать устаревшие протоколы, но в ситуации с буллезным эпидермолизом новые международные рекомендации игнорируются шестой год
16:32 • 104094 просмотра

Минздрав должен пересматривать устаревшие протоколы, но в ситуации с буллезным эпидермолизом новые международные рекомендации игнорируются шестой год

Топ спортивных событий января-февраля 2025: от футбола до биатлона
16:30 • 99824 просмотра

Топ спортивных событий января-февраля 2025: от футбола до биатлона

Эксклюзив
Бесплатная вакцинация от ВПЧ: кто сможет получить прививку с 2026 года
16 января, 14:08 • 101551 просмотра

Бесплатная вакцинация от ВПЧ: кто сможет получить прививку с 2026 года

Эксклюзив
Прививки в Украине: иммунолог рассказал, достаточно ли вакцин и какие еще должны быть в календаре
16 января, 12:43 • 108521 просмотра

Прививки в Украине: иммунолог рассказал, достаточно ли вакцин и какие еще должны быть в календаре

Зеленский: Украина не ведет за кулисами никаких разговоров с россией
16 января, 10:49 • 116334 просмотра

Зеленский: Украина не ведет за кулисами никаких разговоров с россией

Самому молодому - 24 года: кого удалось вернуть из российского плена
15 января, 13:13 • 150454 просмотра

Самому молодому - 24 года: кого удалось вернуть из российского плена

Эксклюзив
ФГВФЛ выплатил 99% задолженности перед участниками 9-й очереди кредиторов банка "Конкорд"
15 января, 12:02 • 162344 просмотра

ФГВФЛ выплатил 99% задолженности перед участниками 9-й очереди кредиторов банка "Конкорд"

Является вынужденным шагом: Генштаб о ситуации с переводом военных ПС в штурмовые войска
14 января, 14:03 • 190379 просмотра

Является вынужденным шагом: Генштаб о ситуации с переводом военных ПС в штурмовые войска

Эксклюзив
Помощник Гетманцева Сокур пытается избежать преследования: что происходит за кулисами
14 января, 13:22 • 295644 просмотра

Помощник Гетманцева Сокур пытается избежать преследования: что происходит за кулисами

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
ООН планирует выделить Украине в течение года рекордную сумму помощи

ООН планирует выделить Украине в течение года рекордную сумму помощи

16 января, 12:10 • 85198 просмотра
Ермак раскрыл детали относительно возможного размещения иностранных войск в Украине

Ермак раскрыл детали относительно возможного размещения иностранных войск в Украине

16 января, 15:15 • 31278 просмотра
Люксовый автомобиль, который принадлежит семье чиновницы налоговой с Франковщины, конфискуют

Люксовый автомобиль, который принадлежит семье чиновницы налоговой с Франковщины, конфискуют

16:44 • 36406 просмотра
НАБУ просит ВСП наказать судью Печерского районного суда Киева: почему

НАБУ просит ВСП наказать судью Печерского районного суда Киева: почему

16:58 • 30791 просмотра
АРМА и реестр арестованных активов: решат ли новые инструменты старые проблемы?

АРМА и реестр арестованных активов: решат ли новые инструменты старые проблемы?

17:54 • 58080 просмотра
публикации
АРМА и реестр арестованных активов: решат ли новые инструменты старые проблемы?

АРМА и реестр арестованных активов: решат ли новые инструменты старые проблемы?

17:54 • 58080 просмотра
Минздрав должен пересматривать устаревшие протоколы, но в ситуации с буллезным эпидермолизом новые международные рекомендации игнорируются шестой год

Минздрав должен пересматривать устаревшие протоколы, но в ситуации с буллезным эпидермолизом новые международные рекомендации игнорируются шестой год
Эксклюзив

16:32 • 104105 просмотра
Топ спортивных событий января-февраля 2025: от футбола до биатлона

Топ спортивных событий января-февраля 2025: от футбола до биатлона

16:30 • 99895 просмотра
Международная практика лечения "людей-бабочек" обновляется, но в Украине застыла во времени

Международная практика лечения "людей-бабочек" обновляется, но в Украине застыла во времени

15 января, 08:50 • 186640 просмотра
Развитие усыновления, семейных форм воспитания и патроната: как это работает в регионах Украины

Развитие усыновления, семейных форм воспитания и патроната: как это работает в регионах Украины

14 января, 15:10 • 204150 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Netflix раскрыл ТОП-9 самых популярных сериалов среди украинцев

Netflix раскрыл ТОП-9 самых популярных сериалов среди украинцев

18:13 • 59306 просмотра
Нотр-Дам де Пари установил рекорд посещаемости после открытия

Нотр-Дам де Пари установил рекорд посещаемости после открытия

16 января, 10:18 • 137404 просмотра
"Добро пожаловать в этот сумасшедший мир": певец Позитив впервые стал отцом

"Добро пожаловать в этот сумасшедший мир": певец Позитив впервые стал отцом

15 января, 13:28 • 131117 просмотра
Дочь Гита Леджера замечена в Бруклине накануне годовщины смерти отца

Дочь Гита Леджера замечена в Бруклине накануне годовщины смерти отца

14 января, 08:13 • 163909 просмотра
Викторию и Дэвида Бекхэмов заметили на обеде в загородном пабе

Викторию и Дэвида Бекхэмов заметили на обеде в загородном пабе

13 января, 15:20 • 152547 просмотра
Актуальное
Будет больше инвестиций от партнеров в производство украинских дронов - Зеленский

Будет больше инвестиций от партнеров в производство украинских дронов - Зеленский

Киев  •  УНН

 • 6284 просмотра

Read in English

Зеленский сообщил о военной помощи от Британии в размере $6,6 млрд и новых инвестициях в производство дронов. Также обсуждалось сотрудничество с Италией по ПВО и поддержка ООН на $3,3 млрд.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о результатах недавних встреч с иностранными партнерами. Об этом он сообщил в своем вечернем обращении в Telegram, пишет УНН.

Детали

По словам Зеленского, во время визита в Украину премьер-министра Британии Кира Стармера между странами установили "принципиально новый формат отношений". Он отметил, что Украина имеет на этот год от Великобритании объем именно военной помощи $6,6 млрд. Зеленский и Стармер встретились с производителями украинских дронов. Президент подчеркнул, что это именно то оружие, которое сейчас производят в Украине и которое производить именно здесь выгоднее, чем где-либо в Европе.

Будет больше инвестиций и от партнеров - в производство украинских дронов. Этот год должен быть рекордным по объемам наших дронов,

- отметил Зеленский.

Также он сообщил, что имел встречи с министром обороны Италии Гвидо Крозетто и министром иностранных дел Нидерландов Каспаром Велдкампом. Политики обсуждали возможные направления сотрудничества. В частности, с Италией Украина может совместно производить средства ПВО, добавил президент.

Кроме того, Зеленский сообщил, что встретился с представителями ООН.

Главный вопрос был сегодня - поддержка украинцев, прежде всего внутренних переселенцев. Восстановление разрушенных домов, социальная поддержка, поддержка финансовая. На этот год в рамках программ ООН предусмотрено всего $3,3 млрд на поддержку украинцев. Мы обсудили сегодня, как сделать помощь ООН более эффективной и как приблизить наиболее желаемое для нас - это справедливый мир, - отметил президент.

 

Напомним

Президент Украины и премьер Великобритании ознакомились с новыми украинскими дронами-бомберами и разведывательными БпЛА. Представлены совместная украинско-британская разработка и беспилотники с британскими модулями связи.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

ВойнаполитикаТехнологии
kir-starmerКир Стармер
organizatsiya-obedinennikh-natsiiОрганизация Объединенных Наций
soedinennoe-korolevstvoВеликобритания
italiyaИталия
niderlandiНидерланды
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
ukrainaУкраина

Обратиться по вопросам размещения рекламы